अस्पताल में बहस कर रहा था मरीज तो डॉक्टर ने जमकर कर दी कुटाई, भागने पर हुआ मजबूर

Shocking News: ओडिशा के कालाहांडी जिले (Odisha’s Kalahandi) के धर्मगढ़ उपमंडल अस्पताल में एक अजीबोगरीब घटना (Bizarre Incident) में एक डॉक्टर ने एक युवा मरीज की पिटाई कर दी. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, धर्मगढ़ मोहल्ले का एक मरीज रविवार रात करीब साढ़े दस बजे पेट में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल गया था. वहां डॉक्टर न मिलने पर उसने आवाज उठाई. बाद में, अस्पताल में मरीज और डॉक्टर शैलेश कुमार डोरा के रूप में पहचाने जाने के बीच बहस छिड़ गई. जिसके बाद डॉक्टर शैलेश ने मरीज की पिटाई कर दी.

#Inhuman...

Doctor loosing his patience.

Dr. Sailesh Kumar Dora thrashed patient inside hospital in Odisha's Kalahandi.

A doctor allegedly thrashed a patient at the Dharmagarh sub-divisional hospital last evening. @ICMRDELHI@HealthOdisha @nabadasjsg @MoSarkar5T pic.twitter.com/2EZjMkdrxf

— Manas Behera @ANI (@manasbehera07) March 14, 2022