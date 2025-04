हे भगवान.. आखिर क्या होने वाला है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज पताका लेकर उड़ा गरुड़!

Jagannath Temple Video: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बीते रविवार को एक हैरान करने वाला नजारा देखा गया. एक गरुड़ पक्षी को पतितपावन बाना, जो मंदिर के नीला चक्र पर लहराता है, जैसा दिखने वाला ध्वज लेकर उड़ते हुए देखा गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भक्तों व स्थानीय लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. वीडियो में गरुड़ पक्षी ध्वज जैसा कपड़ा पकड़े श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता दिखा. फिर वह समुद्र की ओर उड़ गया और नजरों से ओझल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह घटना शाम 5 बजे के आसपास हुई, जब पुरी में तेज हवाओं के साथ आंधी आई थी.

स्थानीय लोगों का दावा

आंधी कुछ देर चली और फिर थम गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि गरुड़ पहले मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास मंडराया और फिर समुद्र की ओर चला गया. खास बात यह रही कि पक्षी के गायब होने के बाद आंधी भी धीमी पड़ गई. कई लोगों को यह दृश्य चमत्कारी लगा, और उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ से जोड़ा. वीडियो में दिखा कपड़ा पतितपावन बाना जैसा लग रहा था, लेकिन यह पक्का नहीं है कि वह मंदिर का असली ध्वज था या सिर्फ उसी जैसा कोई और कपड़ा. जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. इस बारे में लोगों में अलग-अलग राय है. कुछ इसे चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे संयोग बता रहे हैं.

It's very very scary and a sign of destruction, today a eagle flying with the Patitapaban Bana, the revered flag a top the Neela Chakra of Shree Jagannath Temple, May Bhagwan Jagannath bless us and give strength to fight with upcoming disaster pic.twitter.com/a3CSyYjEJS

