पसीने में तरबदर यात्री ने Air India की खोली पोल, Video बनाकर पोस्ट किया तो आया ऐसा जवाब

Patna Delhi Flight: एयर इंडिया की दिल्ली-पटना उड़ान में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री उड़ान के अंदर एयर कंडीशनिंग (AC) खराब होने की शिकायत कर रहे हैं. वीडियो में यात्री पसीने से तर-बतर दिख रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वे एक घंटे से ज्यादा समय से बिना AC के गर्मी में बैठे हैं. यह वीडियो एक जर्नलिस्ट ने शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. एयर इंडिया ने जवाब में कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी.

यात्रियों की परेशानी

वायरल वीडियो में दिल्ली-पटना उड़ान के यात्री गर्मी से परेशान दिख रहे हैं. वे अपने बोर्डिंग पास, किताबें और जो कुछ भी मिला, उसे पंखे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. एक यात्री ने वीडियो में खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहा, “एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा है. हम एक घंटे से ज्यादा समय से यहां बैठे हैं. बच्चे और अन्य यात्री बहुत परेशान हैं. कोई स्टाफ हमारी मदद के लिए नहीं आया.” इस घटना ने यात्रियों की तकलीफ को साफ दिखाया.

एयरलाइन की लापरवाही

इस घटना ने एयर इंडिया की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, फिर भी एयरलाइन ने उड़ान से पहले AC की जांच नहीं की. यात्रियों को बोर्डिंग से पहले सभी तकनीकी खामियों को ठीक करना चाहिए था. इस तरह की लापरवाही से यात्रियों का भरोसा टूटता है. वीडियो को शेयर करने वाले जर्निलस्ट ने लिखा, “यह एयर इंडिया की दिल्ली-पटना उड़ान है. इन्हें देखकर और सुनकर सब समझ आ जाएगा. लिखने से कुछ होगा, इसकी उम्मीद नहीं है. 10 दिन पहले पटना-दिल्ली उड़ान का भी यही हाल था.” इस बयान से पता चलता है कि यह पहली बार नहीं हुआ है.ॉ

Dear Mr. Ranjan, thank you for bringing this to our attention. Please be assured that we highly value the comfort and safety of our customers, and this matter will be thoroughly reviewed. Additionally, our team has been notified to provide any necessary assistance.

— Air India (@airindia) May 18, 2025