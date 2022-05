Patna Chaiwali: क्या आपको 'ग्रेजुएट चायवाली' प्रियंका गुप्ता याद है? जानें क्यों बंद करने जा रहीं अपना स्टॉल

Chaiwali Priyanka Gupta: इकोनॉमिक्स से ग्रैजुएट कर चुकीं प्रियंका गुप्ता (Priyanka Gupta), जिन्होंने हाल ही में नौकरी पाने में नाकाम रहने के बाद चाय की दुकान (Tea Stall) खोलने के लिए सुर्खियों में आई थी, एक बार फिर चर्चा में है. जी हां, आपने सही समझा! बिहार की लड़की अब अपनी चाय की दुकान बंद कर रही है क्योंकि किसी ने उसे पहले से ही फलते-फूलते कारोबार को और बढ़ाने में मदद करने का वादा किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे चाय-नाश्ता बेचने के लिए मिनी फूड ट्रक ऑफर किया है. 'चायवाली' (Chaiwali) ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मिनी फूड ट्रक का उपयोग करके चाय और स्नैक्स बेचकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला किया है. क्या यह अच्छा नहीं है? लड़की ने केवल इस शर्त पर सहमति व्यक्त की है कि वह कुछ समय में अपने चाय व्यवसाय से होने वाले लाभ से खाने के ट्रक की पूरी लागत चुका देगी.

Bihar: Priyanka Gupta, an economics graduate sets up a tea stall near Women's College in Patna

I did my UG in 2019 but was unable to get a job in the last 2 yrs. I took inspiration from Prafull Billore. There are many chaiwallas, why can't there be a chaiwali?, she says pic.twitter.com/8jfgwX4vSK

— ANI (@ANI) April 19, 2022