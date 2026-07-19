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हाथों में ऑटो की स्टीयरिंग, कानों में UPSC की क्लास... पटना के ऑटो ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल

पटना के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दिन में सवारी को मंजिल तक पहुंचाने वाला यह लड़का उसी सफर के बीच अपने सपनों की राह भी तलाश रहा है. ऑटो चलाते समय वह लड़का अपने मोबाइल पर UPSC के लेक्चर सुनता है. उसकी मेहनत और लगन लोगों का दिल जीत रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:53 PM IST
हाथों में ऑटो की स्टीयरिंग, कानों में UPSC की क्लास... पटना के ऑटो ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@thesachpatra

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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