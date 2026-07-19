/हाथों में ऑटो की स्टीयरिंग, कानों में UPSC की क्लास... पटना के ऑटो ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल

कहते हैं कि सपने देखने वालों के लिए मुश्किलें कभी रास्ता नहीं रोकतीं. अगर इरादे मजबूत हों, तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी अपने लक्ष्य के लिए समय निकाल लेता है. ऐसी ही कहानी पटना के एक युवा ऑटो चालक की सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में लड़का सड़क पर ऑटो चलाता हुआ नजर आ रहा है. पहली नजर में यह एक सामान्य ऑटो राइड जैसा लगता है, लेकिन जब कैमरा उसके मोबाइल की तरफ जाता है, तो उसकी मेहनत देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है.
वीडियो में दिखाई देता है कि लड़का अपने ऑटो में सवारी लेकर जा रहा है. रास्ते के लिए उसने मोबाइल पर गूगल मैप्स खोल रखा है, जिससे यात्री को सही जगह तक पहुंचाया जा सके. लेकिन इसी दौरान वह अपने मोबाइल पर UPSC की पढ़ाई से जुड़े लेक्चर भी सुन रहा है. इसका मतलब है कि एक तरफ वह अपने परिवार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने बड़े सपने को भी जिंदा रखे हुए है. उसका यही जज्बा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बताया गया कि यह लड़का पटना में Rapido ड्राइवर के तौर पर काम करता है. वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब उससे उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में बात की, तो युवक का जवाब लोगों के दिल को छू गया. उसने कहा कि भैया, UPSC नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा. इसलिए मेहनत कर रहे हैं. मेहनत करना अपने हाथ में है, परिणाम किस्मत पर छोड़ दिए हैं. लड़के की यह बात दिखाती है कि वह सफलता और असफलता को लेकर डरने के बजाय लगातार कोशिश करने में विश्वास रखता है.
आज के समय में जब कई युवा लड़के पढ़ाई और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में परेशानी महसूस करते हैं, तब इस लड़के ने अपनी परिस्थितियों को मजबूरी नहीं बनने दिया. दिनभर ऑटो चलाकर कमाई करना आसान काम नहीं होता. सड़क पर घंटों बिताने के बाद थकान भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वह पढ़ाई के लिए समय निकाल रहा है. उसकी यही मेहनत बताती है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ सुविधाएं नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति भी जरूरी होती है.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @thesachpatra नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने युवक की मेहनत और सोच की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि उम्मीद है कि यह लड़का एक दिन जरूर सफल होगा. कई लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ एक ऑटो चालक की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं.
आज के समय में जब कई लोग छोटी-छोटी परेशानियों के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वहीं यह युवक एक अलग मिसाल पेश कर रहा है. उसे पता है कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करना आसान नहीं है. इसमें समय, मेहनत और धैर्य तीनों की जरूरत होती है. लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा है. उसके लिए हर दिन की मेहनत एक सीख है और हर सफर एक नया अनुभव.
पटना के इस ऑटो चालक की कहानी यह संदेश देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, तो रास्ते जरूर निकल आते हैं. हो सकता है कि उसकी मंजिल अभी दूर हो, लेकिन उसकी मेहनत और सोच पहले ही हजारों लोगों का दिल जीत चुकी है. क्योंकि असली सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में भी होती है, जहां इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है.
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