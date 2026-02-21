हिप्पो के पेट में था मेरा आधा शरीर और वह हाथ चबा रहा था... मौत के मुंह से लौटे शख्स की रोंगटे खड़ी करने वाली आपबीती

Zambezi River Incident: अफ्रीका की जाम्बिया नदी पर सफारी टूर के दौरान एक भयावह घटना घटी. अनुभवी गाइड पॉल टेम्पलर टूरिस्ट के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जब अचानक एक विशाल दरियाई घोड़ा पानी से निकलकर उन पर टूट पड़ा. यह हमला मशहूर विक्टोरिया फॉल्स के पास हुआ, जहां आमतौर पर टूरिस्ट रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं.

क्यों खतरनाक है दरियाई घोड़ा?

अक्सर लोग दरियाई घोड़े को शांत और भारी-भरकम जानवर समझ लेते हैं, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अफ्रीका के सबसे घातक स्तनधारियों में से एक है. यह बेहद क्षेत्रीय और आक्रामक स्वभाव का होता है. इसकी काटने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है और यह पानी और जमीन दोनों पर इंसानों से तेज दौड़ सकता है. पॉल टेम्पलर इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन हालात अचानक बदल गए.

हमला कैसे हुआ?

पॉल ने बताया कि वह उस बड़े नर दरियाई घोड़े को पहले से पहचानते थे और आमतौर पर उससे दूरी बनाए रखते थे. लेकिन उस दिन बिना किसी चेतावनी के हमला हुआ. उनके पीछे से जोरदार टक्कर लगी और साथी गाइड इवांस अपनी कायक से गिर पड़े. पॉल ने बाकी पर्यटकों को चट्टानों की ओर जाने को कहा और इवांस को बचाने की कोशिश की. तभी सब कुछ अंधेरा हो गया.

क्या सच में मुंह के अंदर थे?

पॉल ने महसूस किया कि उनका निचला हिस्सा पानी में था, जबकि शरीर का ऊपरी भाग किसी तंग और बदबूदार जगह में फंसा है. सड़े अंडों जैसी गंध और चारों ओर अंधेरा, उन्हें समझ आ गया कि वह दरियाई घोड़े के मुंह के अंदर हैं. एक पल के लिए जब जानवर ने जबड़े ढीले किए, तो पॉल बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन हमला फिर शुरू हो गया.

कितनी गंभीर थीं चोटें?

दरियाई घोड़े ने उन्हें कई बार काटा और उछाला. डॉक्टरों ने बाद में उनके शरीर पर करीब 40 गहरे घाव गिने. उनकी छाती बुरी तरह फट चुकी थी और एक फेफड़ा तक दिखाई दे रहा था. आखिरकार जानवर ने उन्हें पानी के ऊपर उगल दिया, जहां दूसरे गाइड ने उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया.

कैसे बची जान?

साथियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए खाने के रैपर से उनकी छाती के घाव को ढक दिया, ताकि फेफड़ा न सिकुड़े. संयोग से पास में मेडिकल टीम मौजूद थी, जिसने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. सर्जनों ने चेतावनी दी कि दोनों हाथ और एक पैर काटने पड़ सकते हैं. अंततः उनका बायां हाथ काटना पड़ा, लेकिन वह बच गए. दुर्भाग्य से उनके साथी इवांस की दो दिन बाद नदी में मृत अवस्था में मिलीं.