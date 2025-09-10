आयरलैंड में दुकानदार को थमाया भारतीय नोट तो इंटरनेट पर छा गया कैशियर का एक्सप्रेशन, आप भी देखिए

Viral Video: एक विदेशी महिला किराना स्टोर पर जाकर सामान खरीदती है और भारतीय रुपयों से भुगतान करने की कोशिश करती है. इस दौरान दुकान वाली लड़की का रिएक्शन कैमरे में कैद हो जाता है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी चर्चा में रहते हैं जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए बनाए गए होते हैं. बहुत से लोगों को रिएक्शन वीडियोज देखना अच्छा लगता है. इन दिनों एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये महिला आयरलैंड में एक किराना दुकान पर जाती है और सामान खरीदने के बाद उसको भारतीय रुपये से भुगतान करती है तो दुकान वाली लड़की का रिएक्शन देखने लायक होता है.
भारतीय नोट से करती है भुगतान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी महिला के पास भारतीय रुपये हैं और वो वीडियो में कहती है कि मैं आयरलैंड में एक एशियाई स्टोर में जाकर इन रुपयों से भुगतान करने की कोशिश करूंगी. देखते हैं क्या रिएक्शन होता है. इसके बाद ये महिला एक स्टोर में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहीं पर कैमरा सेट कर देती है ताकि पूरा रिएक्शन कैमरे में कैद हो सके. इसके बाद वो स्टोर में खरीदारी करती है और जब पैसे देने का नंबर आया तो इस महिला ने कैशियर को भारतीय 500 का नोट थमा दिया.
कैसा था कैशियर का रिएक्शन
इसके बाद कैशियर का चेहरा एक दम बदल गया और वो हैरान रह गई. इसके बाद कैशियर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया. तभी ये महिला कैमरे की तरफ इशारा करके बताती है कि वो वीडियो शूट कर रही थी और वीडियो को बनवाने के लिए थैंक्यू भी बोलती है. इसके बाद दोनों महिलाएं जोर-जोर से हंसने लगती हैं.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @hello_accentmade नाम के अकाउंट से डाला गया है और इस वीडियो को सिर्फ दो दिन में 3 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसी के साथ वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब आप दिल से भारतीय हो."
