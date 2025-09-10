आयरलैंड में दुकानदार को थमाया भारतीय नोट तो इंटरनेट पर छा गया कैशियर का एक्सप्रेशन, आप भी देखिए

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी चर्चा में रहते हैं जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए बनाए गए होते हैं. बहुत से लोगों को रिएक्शन वीडियोज देखना अच्छा लगता है. इन दिनों एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये महिला आयरलैंड में एक किराना दुकान पर जाती है और सामान खरीदने के बाद उसको भारतीय रुपये से भुगतान करती है तो दुकान वाली लड़की का रिएक्शन देखने लायक होता है.

भारतीय नोट से करती है भुगतान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी महिला के पास भारतीय रुपये हैं और वो वीडियो में कहती है कि मैं आयरलैंड में एक एशियाई स्टोर में जाकर इन रुपयों से भुगतान करने की कोशिश करूंगी. देखते हैं क्या रिएक्शन होता है. इसके बाद ये महिला एक स्टोर में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहीं पर कैमरा सेट कर देती है ताकि पूरा रिएक्शन कैमरे में कैद हो सके. इसके बाद वो स्टोर में खरीदारी करती है और जब पैसे देने का नंबर आया तो इस महिला ने कैशियर को भारतीय 500 का नोट थमा दिया.

यह भी पढें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा था कैशियर का रिएक्शन

इसके बाद कैशियर का चेहरा एक दम बदल गया और वो हैरान रह गई. इसके बाद कैशियर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया. तभी ये महिला कैमरे की तरफ इशारा करके बताती है कि वो वीडियो शूट कर रही थी और वीडियो को बनवाने के लिए थैंक्यू भी बोलती है. इसके बाद दोनों महिलाएं जोर-जोर से हंसने लगती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

किसने शेयर किया ये वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @hello_accentmade नाम के अकाउंट से डाला गया है और इस वीडियो को सिर्फ दो दिन में 3 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसी के साथ वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब आप दिल से भारतीय हो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.