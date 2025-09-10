आयरलैंड में दुकानदार को थमाया भारतीय नोट तो इंटरनेट पर छा गया कैशियर का एक्सप्रेशन, आप भी देखिए
Advertisement
trendingNow12917099
Hindi Newsजरा हटके

आयरलैंड में दुकानदार को थमाया भारतीय नोट तो इंटरनेट पर छा गया कैशियर का एक्सप्रेशन, आप भी देखिए

Viral Video: एक विदेशी महिला किराना स्टोर पर जाकर सामान खरीदती है और भारतीय रुपयों से भुगतान करने की कोशिश करती है. इस दौरान दुकान वाली लड़की का रिएक्शन कैमरे में कैद हो जाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयरलैंड में दुकानदार को थमाया भारतीय नोट तो इंटरनेट पर छा गया कैशियर का एक्सप्रेशन, आप भी देखिए

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी चर्चा में रहते हैं जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए बनाए गए होते हैं. बहुत से लोगों को रिएक्शन वीडियोज देखना अच्छा लगता है. इन दिनों एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये महिला आयरलैंड में एक किराना दुकान पर जाती है और सामान खरीदने के बाद उसको भारतीय रुपये से भुगतान करती है तो दुकान वाली लड़की का रिएक्शन देखने लायक होता है.

 

भारतीय नोट से करती है भुगतान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी महिला के पास भारतीय रुपये हैं और वो वीडियो में कहती है कि मैं आयरलैंड में एक एशियाई स्टोर में जाकर इन रुपयों से भुगतान करने की कोशिश करूंगी. देखते हैं क्या रिएक्शन होता है. इसके बाद ये महिला एक स्टोर में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहीं पर कैमरा सेट कर देती है ताकि पूरा रिएक्शन कैमरे में कैद हो सके. इसके बाद वो स्टोर में खरीदारी करती है और जब पैसे देने का नंबर आया तो इस महिला ने कैशियर को भारतीय 500 का नोट थमा दिया.
यह भी पढें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा था कैशियर का रिएक्शन
इसके बाद कैशियर का चेहरा एक दम बदल गया और वो हैरान रह गई. इसके बाद कैशियर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया. तभी ये महिला कैमरे की तरफ इशारा करके बताती है कि वो वीडियो शूट कर रही थी और वीडियो को बनवाने के लिए थैंक्यू भी बोलती है. इसके बाद दोनों महिलाएं जोर-जोर से हंसने लगती हैं.
यह भी पढ़ें: क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

किसने शेयर किया ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @hello_accentmade नाम के अकाउंट से डाला गया है और इस वीडियो को सिर्फ दो दिन में 3 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसी के साथ वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब आप दिल से भारतीय हो." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Indian currencyIrelandViral Video

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;