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Hindi Newsजरा हटकेहाथ-पैर नहीं थे, फिर भी साधा सोने पर निशाना! पायल की ये कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में छलक पड़ेंगे आंसू

हाथ-पैर नहीं थे, फिर भी साधा सोने पर निशाना! पायल की ये कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में छलक पड़ेंगे आंसू

पायल नाग ने हादसे में हाथ-पैर खोने के बावजूद हार नहीं मानी. मुंह से ड्रॉइंग से शुरुआत कर आर्चरी सीखी और 2026 में शीतल देवी को हराकर गोल्ड जीता. वह पहली क्वाड्रूपल एम्पुटी पैरा आर्चर बनीं, जिन्होंने दुनिया को हौसले की मिसाल दिखाई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:05 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
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जिंदगी कई बार ऐसी परीक्षा लेती है, जहां इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग हार मानने के बजाय इतिहास रच देते हैं. ओडिशा की पायल नाग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. बिना हाथ-पैर के जन्म नहीं, बल्कि हादसे के बाद सब कुछ खो देने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आज वही पायल दुनिया के मंच पर गोल्ड जीतकर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं. उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो असंभव भी संभव बन सकता है.

क्या था वो हादसा जिसने जिंदगी बदल दी?

पायल नाग की जिंदगी बचपन में हुए एक भयानक हादसे से पूरी तरह बदल गई. 11,000 वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से उन्होंने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खो दिए. यह किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है. परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, जिससे हालात और कठिन हो गए. मजबूरी में उन्हें अनाथालय भेजा गया, लेकिन उन्होंने खुद को कभी बेबस नहीं माना और जिंदगी से लड़ने का फैसला किया.

कैसे शुरू हुई नई उम्मीद की कहानी?

अनाथालय में रहने के दौरान पायल ने हार मानने के बजाय अपने अंदर छुपी ताकत को पहचाना. उन्होंने मुंह से पेन पकड़कर ड्रॉइंग बनानी शुरू की, जो उनके आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बनी. धीरे-धीरे उनकी यह कला सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों का ध्यान उनकी ओर गया. यही वो मोड़ था, जहां उनकी जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ा और उम्मीद की एक किरण नजर आई.

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कैसे बनीं बिना हाथ-पैर के आर्चर?

पायल की प्रतिभा को देखकर जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित आर्चरी अकादमी के कोच कुलदीप वेदवान ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया. शुरुआत में यह असंभव सा लगता था कि बिना हाथ-पैर के कोई तीरंदाजी कर सकता है. लेकिन खास डिजाइन किए गए उपकरण और लगातार मेहनत ने इसे संभव बना दिया. पायल ने पूरी लगन से अभ्यास किया और धीरे-धीरे खुद को एक बेहतरीन पैरा आर्चर के रूप में तैयार कर लिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कैसे जीता गोल्ड और रचा इतिहास?

बैंकॉक में हुए वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 के फाइनल में पायल ने दुनिया की नंबर-1 पैरा आर्चर शीतल देवी को 139-136 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत का परिणाम था. इस जीत के साथ वह दुनिया की पहली क्वाड्रूपल एम्पुटी पैरा आर्चर बन गईं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीता. पोडियम पर बजते राष्ट्रगान के दौरान शीतल देवी ने उनकी मदद की, जो खेल भावना की अनोखी मिसाल बन गई. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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