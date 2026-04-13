मैथ का ऐसा जुगाड़ कि Paytm फाउंडर भी हो गए फैन! "बम बम भोले" वाले फॉर्मूले ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Trigonometry Formula Trick: स्कूली दिनों में ट्रिगोनोमेट्री (त्रिकोणमिति) शायद ही किसी का पसंदीदा विषय रहा हो. साइन (sin) और कॉस (cos) के उलझे हुए फॉर्मूले अक्सर छात्रों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं. लेकिन इंटरनेट पर एक मैकेनिकल इंजीनियर ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने गणित के कठिन सिद्धांतों को इतना मजेदार बना दिया है कि पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 'हनी डोजर' (Honey Dozer) नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर डिजिटल क्रिएटर ने त्रिकोणमिति को बहुत सरल ढंग से समझाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने साइन और कॉस के पेचीदा फॉर्मूले याद करने के लिए एक बेहद मजेदार और देसी कहावत का इस्तेमाल किया है, "बम बम भोले, सोना चांदी तोले". उनकी यह क्रिएटिविटी लोगों को इतनी पसंद आई कि यह वीडियो रातों-रात चर्चा का विषय बन गया.

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विजय शेखर शर्मा ने क्या कहा?

इस अनोखे टीचिंग स्टाइल को देखकर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा काफी प्रभावित हुए. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "मैं चाहता हूं कि ऐसे भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सराहा जाए. फॉर्मूले याद रखने का क्या शानदार तरीका है: बम बम भोले, सोना चांदी तोले." शर्मा के इस पोस्ट ने वीडियो की पहुंच को और बढ़ा दिया, जिससे लोग इस क्रिएटर की प्रतिभा को पहचान सके.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

हनी डोजर का यह वीडियो अब तक लगभग 40 लाख (4 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर उनके स्कूल के दिनों में भी ऐसे शिक्षक या तरीके होते, तो शायद गणित उनके लिए इतना डरावना नहीं होता. लोगों का मानना है कि पढ़ाई को रटने के बजाय अगर उसे इस तरह की रचनात्मकता से जोड़ा जाए, तो बच्चे इसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे.

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क्रिएटर ने कैसे जताया आभार?

विजय शेखर शर्मा के समर्थन के बाद क्रिएटर हनी डोजर ने भी इंस्टाग्राम पर उनका शुक्रिया अदा किया. उन्होंने स्वीकार किया कि शर्मा जैसे बड़े व्यक्तित्व के सपोर्ट से उनके काम को एक नई पहचान और विजिबिलिटी मिली है. आज के समय में जब डिजिटल शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है, 'हनी डोजर' जैसे क्रिएटर साबित कर रहे हैं कि सीखना हमेशा बोरिंग नहीं होता. कभी-कभी बस एक मजेदार तुकबंदी और थोड़ी सी रचनात्मकता की जरूरत होती है, जो ट्रिगोनोमेट्री जैसे कठिन विषय को भी दिमाग में बैठा देती है.