मोर की हुई मौत तो दूसरा साथी अंतिम संस्कार तक पीछे-पीछे गया, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Peacock Viral Video: एक वीडियो जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसमें एक मोर को दो आदमियों का पीछा करते हुए दिखाया गया है जो उसके मृत साथी को ले जा रहे थे. वीडियो में एक मोर को दिखाया गया है, जो चार साल से अपने साथी के साथ रह रहा था, मरने के बाद भी उसे जाने से मना कर रहा था. जब दो आदमी मोर के साथी के शव को ले गए, तो वह चुपचाप उनके साथ अंतिम संस्कार तक गया. भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल को छू लेने वाला वीडियो साझा किया.

आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने ट्विटर के कैप्शन में लिखा, 'यह घटना राजस्थान के कुचेरा शहर में हुई. एक मोर की मृत्यु के बाद दूसरा मोर लंबे समय तक अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहता. दिल को छू लेने वाला वीडियो.' उन्होंने यह जानकारी दी कि उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप के जरिए मिला. एक अन्य ट्वीट में, उन्होंने दैनिक भास्कर समाचार लेख के हवाले से कहा कि मोर चार साल तक एक साथ रहे थे.

The peacock doesn’t want to leave the long time partner after his death. Touching video. Via WA. pic.twitter.com/ELnW3mozAb

— Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) January 4, 2022