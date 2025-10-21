Advertisement
आगे मोर पीछे ट्रेन… राष्ट्रीय पक्षी को बचाने के लिए लोको पायलट को एक सैल्यूट तो बनता है! देखें दिलचस्प Video

Viral Video: करजत-खोपोली रेल ट्रैक पर एक मोर दिखने से यात्रियों को अनोखा दृश्य देखने को मिला. लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोककर राष्ट्रीय पक्षी की जान बचाई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग पायलट की की तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:04 PM IST
आगे मोर पीछे ट्रेन… राष्ट्रीय पक्षी को बचाने के लिए लोको पायलट को एक सैल्यूट तो बनता है! देखें दिलचस्प Video

रेलवे ट्रैक पर अचानक जब एक खूबसूरत मोर आकर टहलने लगा तो सामने से आ रही ट्रेन के लोको पायलट ने गजब इंसानियत दिखाई. उसने न केवल ट्रेन की रफ्तार धीमी की, बल्कि मोर के सुरक्षित हटने का इंतज़ार भी किया. इस दिल छू लेने वाले पल को यात्रियों ने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी ट्रैक पर शाही अंदाज़ में घूम रहा है और लोको पायलट उसे कोई नुकसान न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखता है. लोग वीडियो देखकर लोको पायलट को सैल्यूट कर रहे हैं.

सुरक्षा के लिए रोकी ट्रेन

चश्मदीद यात्रियों के मुताबिक, मोर अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया था. जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी. यात्रियों ने इस इंसानियत भरे कदम के लिए जोरदार तालियां बजाईं. कुछ मिनटों तक सबकी नजरें उस मोर पर टिकी रहीं, जो बड़ी शालीनता से ट्रैक पर चलता रहा और फिर उड़ गया. अगर लोको पायलट एक पल की देरी कर देता, तो हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, “ऐसे पायलट को सैल्यूट बनता है, जिसने जीवन से बढ़कर करुणा को चुना.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस घटना का वीडियो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है. हजारों लोगों ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह इंसानियत और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की सबसे खूबसूरत मिसाल है. एक यूजर ने लिखा, “आजकल लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, पर इस मोटरमैन ने जो किया, उसने इंसानियत जगा दी.” दूसरे ने लिखा, “मोर को बचाने के लिए ट्रेन रोकना छोटी बात नहीं, यह दिल जीत लेने वाला पल था.”

करजत-खोपोली बेल्ट में कभी-कभी दिखते हैं मोर

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करजत-खोपोली इलाकों में जंगल और पहाड़ों की भरमार है, जहां कभी-कभी मोर देखे जाते हैं. हालांकि, सक्रिय रेलवे ट्रैक के इतने पास आना बेहद दुर्लभ है. इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि शहरीकरण के बीच भी प्रकृति हमारे आसपास सांस ले रही है. बस हमें उसकी रक्षा करनी है. यह वीडियो न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि छोटी-सी संवेदना किसी की जान बचा सकती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Viral News

Trending news

