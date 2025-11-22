जिस YouTuber को देखकर पढ़ाई करता था कैब ड्राइवर, वही गाड़ी में आकर बैठा तो आया गजब रिएक्शन; देखें Video

Uber Driver Viral Video: बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और वहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं बता सकता. इसे लोग अक्सर 'पीक बेंगलुरु मोमेंट' कहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब एक टेक कंपनी के फाउंडर ने उबर कैब बुक की और ड्राइवर से हुई बातचीत ने उन्हें हैरान कर दिया. कुणाल कुशवाहा जो CAST AI में काम करते हैं और 'WeMakeDevs' नाम के एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उनके उबर ड्राइवर ने बताया कि वह कुणाल के बनाए कोडिंग ट्यूटोरियल्स से पढ़ाई कर रहा है ताकि वह भी टेक की दुनिया में अपना करियर बना सके.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

आखिर कैब में क्या बात हुई?

Add Zee News as a Preferred Source

कुणाल ने एक्स पर लिखा, "सिर्फ बेंगलुरु की बातें. मेरे उबर ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने मेरे सारे ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर रखे हैं और वह टेक में जॉब पाने के लिए उनसे पढ़ाई कर रहा है. अच्छे लोग, अच्छी वाइब्स." वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर अपना फोन दिखाता है जिसमें कुणाल के वीडियो डाउनलोड थे. कुणाल यह देखकर बहुत खुश हुए कि एक कैब ड्राइवर अपनी जिंदगी बदलने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और उसमें सीखने का कितना जज़्बा है.

Just Bangalore things, my Uber driver told me he’s downloaded all my tutorials and is studying those to get into tech. Good people, good vibes. I’ll be back next year. pic.twitter.com/jHKLnbO0lS — Kunal Kushwaha (@kunalstwt) November 19, 2025

क्या ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त वीडियो देख रहा था?

जब वीडियो वायरल हुआ, तो कुणाल ने एक जरूरी बात भी साफ की. उन्होंने बताया कि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय वीडियो नहीं देख रहा था. उसने सिर्फ कुणाल को अपना होमपेज दिखाया था. ड्राइव करते वक्त उसके फोन में सिर्फ मैप्स और उबर ऐप ही खुला था. कुणाल ने कहा, "इंटरनेट पर ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं, लेकिन सच बहुत सिंपल होता है."

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया है और अब तक इसे 5.7 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. लोग ड्राइवर की मेहनत की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही वो मेहनत है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है." एक और यूजर ने कुणाल को बधाई देते हुए कहा, "ऐसे वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है. अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको बधाई, भाई." दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ़ यह ड्राइवर ही नहीं, बल्कि कई और लोग भी कुणाल के वीडियो से सीख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में बताया, "सिर्फ यह अकेला नहीं है. मैंने जितनी भी रैपिडो बुक की हैं, कई ड्राइवरों ने आपकी जावा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर रखी है और उससे सीख रहे हैं."