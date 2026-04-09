नाक के उठाकर बोतल में डालनी है पेंसिल, टास्क पूरा करने पर टीचर ने रखा ये इनाम, वीडियो देखें

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जाता है कि बच्चे नाक और ऊपरी होंठ (upper lip) की मदद से पेंसिल उठाकर ला रहे हैं और टेबल पर रखी प्लास्टिक की बोतल में डाल रहे हैं. टास्क का नियम ये है कि पेंसिल को हाथ से सहारा नहीं देना है. इस दौरान वीडियो में नजर आता है कि बच्चे लाइन लगाकर खड़े हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं. वो एक एक कर आ रहे हैं और नाक से पकड़ी पेंसिल को बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं. जो ये टास्क पूरा कर लेता उसे एक टॉफी दी जा रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक लड़की आती है और टेबल पर रखी बोतल में पेंसिल डालने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे करने में नाकाम हो जाती है. इस के बाद दूसरी और चौथी लड़की इस टास्क को पूरा कर लेती हैं और टेबल पर रखी टॉफी उठाकर चली जाती हैं. इसके बाद लड़कों में भी दो लड़कों ने ये टास्क पूरा कर लिया और टॉफी जीत ली. ये एक्टिविटी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकती है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'एकाग्रता की असली परीक्षा तो अब शुरू होती है.'

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The real test of concentration starts here Who else tried this in school? pic.twitter.com/n9EDxKmUo9 — Aanvi Singh ( HINDU ) (@madanmo95322469) April 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @madanmo95322469 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. खबर लिखे जाने तक 39 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्कूल की याद आ गई." दूसरे यूजर ने लिखा, "जिस बच्चे से बोतल में पेंसिल नहीं गिरी उसे दो टॉफी दे देनी चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बच्चों के खेलों में बोतल में पेंसिल डालने पर टॉफी मिलना अच्छी बात है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.