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1,100 रुपये पेंशन निकालने पहुंचे बुजुर्ग के खाते में दिखे 7,59,69,51,951.16 रुपये! VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

हर महीने की तरह एक बुजुर्ग अपनी 1,100 रुपये की पेंशन निकालने एक बैंक शॉप पर पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ, उसने उन्हें ही नहीं, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भी हैरान कर दिया. आधार कार्ड से पेंशन निकालने के दौरान स्क्रीन पर उनके खाते में करीब 760 करोड़ रुपये का बैलेंस दिखाई देने लगा. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:49 AM IST
1,100 रुपये पेंशन निकालने पहुंचे बुजुर्ग के खाते में दिखे 7,59,69,51,951.16 रुपये! VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप
Image Credit: Image credit: X/@VermarajuRaju

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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