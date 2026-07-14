/1,100 रुपये पेंशन निकालने पहुंचे बुजुर्ग के खाते में दिखे 7,59,69,51,951.16 रुपये! VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

कई बार टेक्नोलॉजी में एरर ऐसी तस्वीर दिखा देती है, जिस पर पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह मामला भी कुछ ऐसा ही है. वीडियो में दावा किया गया है कि एक बुजुर्ग अपनी हर महीने की पेंशन निकालने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पहुंचे थे. लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बुजुर्ग का नाम रामचंद्र वर्मा बताया जा रहा है और उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है. वह हर महीने मिलने वाली 1,100 रुपये की पेंशन निकालने के लिए आधार कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करा रहे थे. तभी उनके खाते में करीब 760 करोड़ रुपये का बैलेंस दिखाई देने लगा. हालांकि, इस दावे की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और लोग इसे बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी भी बता रहे हैं.
वीडियो में दिखाई देता है कि जैसे ही ऑपरेटर ने ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया, स्क्रीन पर खाते का बैलेंस देखकर वह खुद हैरान रह गया. स्क्रीन पर करीब 7,59,69,51,951.16 रुपये, यानी लगभग 760 करोड़ रुपये का बैलेंस दिखाई दे रहा था. ऑपरेटर ने यह रकम कैमरे पर भी दिखाई और आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी. वहीं, बुजुर्ग दंपति पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान नजर आए. उन्हें शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी बताया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इतना पैसा वास्तव में दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए. लोगों का कहना है कि बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि बैंक या संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया आने तक इस वीडियो को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए.
7 अरब 59 करोड़,59 लाख रुपए से अधिक है बैंक खाते में फ़िर भी 1100 रुपए हर महीने निकालते है, अपने गुजारा भत्ता के लिए।
जी हां सही सुन रहे है आप ये रामचंद्र वर्मा जी है जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है जब ये आधार कार्ड द्वारा अपने खाते से पेंशन के 1100 रुपए निकालने पहुंचे तो जनसेवा… pic.twitter.com/NX4HOLxoFX
— Raju verma (@VermarajuRaju) July 12, 2026
वीडियो पर सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ करोड़ों के बैलेंस को लेकर नहीं हुई, बल्कि लोगों ने ऑपरेटर के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. कई यूजर्स का कहना है कि किसी ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी सार्वजनिक करना गलत है. चाहे बैलेंस सही हो या तकनीकी गलती, यह पूरी तरह निजी जानकारी होती है और इसे कैमरे पर दिखाना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है. एक यूजर ने लिखा कि अगर यह घटना सच है, तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी बुजुर्ग के खाते की जानकारी सोशल मीडिया पर डालना बेहद गैरजिम्मेदाराना कदम है.
कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इस तरह के वीडियो अपराधियों का ध्यान भी खींच सकते हैं. उनका कहना था कि अगर किसी के खाते में करोड़ों रुपये होने की बात वायरल हो जाए, तो ठग, साइबर अपराधी या दूसरे लोग उस व्यक्ति को निशाना बना सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि चाहे बैलेंस सही हो या गलत, किसी व्यक्ति की बैंक डिटेल सार्वजनिक करना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि बैंकिंग से जुड़ी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होनी चाहिए और ऐसी जानकारी साझा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसे बैंकिंग या सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्या भी बताया. उनका कहना था कि कई बार सर्वर या डेटा सिंक होने में दिक्कत आने पर गलत बैलेंस दिखाई देने लगता है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि चिंता मत कीजिए, यह कोई गुप्त अरबपति नहीं हैं, शायद सिस्टम की गड़बड़ी होगी. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जब खातों में कुछ समय के लिए करोड़ों रुपये दिखाई दिए, लेकिन बाद में तकनीकी गलती निकल आई.
सबसे अहम बात यह है कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की अब तक किसी बैंक या संबंधित विभाग ने पुष्टि नहीं की है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया. फिलहाल न तो बैंक की ओर से कोई बयान आया है और न ही यह बताया गया है कि खाते में दिखाई देने वाला बैलेंस वास्तविक था या तकनीकी गलती. इसका मतलब, फिलहाल इस वीडियो को केवल वायरल दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है.
हाल के सालों में बैंक खातों में अचानक करोड़ों रुपये दिखाई देने या गायब होने जैसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इनमें से कई मामलों में बाद में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जबकि कुछ मामलों में फर्जी दावे भी निकले. इसी वजह से एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किसी भी वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा करने के बजाय संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए.