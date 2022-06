Jammu Kashmir में बैंक मैनेजर की हत्या पर लोग आक्रोशित, सोशल मीडिया पर दे रहे ऐसे रिएक्शन

Murder Case: जम्मू-कश्मीर में 2 जून को आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, बैंक मैनेजर राजस्थान का रहने वाला था. कुलगाम में दहशतगर्दों ने विजय कुमार नामक बैंक मैनेजर को गोलियों से भूनकर मार डाला. बता दें कि हाल ही में आतंकियों ने कुलगाम में ही एक महिला टीचर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी.

बैंक मैनेजर की हत्या की खबर जैसे ही मिली लोग आक्रोशित हो गए. हर तरफ इस घटना की निंदा होने लगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग करने लगे. यहां तक कि लोगों ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर डाली. लोगों का कहना है कि राज्य में शासन व्यवस्था सही नहीं है. लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर अपनी नाराजगी जाहिर की.

इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से से भरी हुई प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई. एक यूजर ने लिखा, जम्मू-कश्मीर में जो हो रहा है वह परेशान करने वाला है. पूरे देश को जम्मू-कश्मीर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है.

What is happening in J&K is really disturbing !!

Whole nation needs to pray for J&K

I repeat

Whole nation needs to pray for J&K

https://t.co/rZHN6SjUCH

— Viral (@ViralKhimesra) June 2, 2022