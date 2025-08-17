हुस्न का जलवा! ट्रेन में पैसे मांग रही थी किन्नर, खूबसूरती देख लोग बोले- 'भारी मिस्टेक हो गई प्रभु'

Transgender Viral Video: ट्रेन में पैसे मांगते हुए एक किन्नर का वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग किन्नर की खूबसूरती देखकर भगवान को कह रहे हैं कि आपने भारी मिस्टेक कर दी है.
Trending Photos
Kinnar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की खूबसूरती ने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल यह वीडियो एक ट्रेन के अंदर का है, जहां यह किन्नर यात्रियों से पैसे मांग रही थी. भारतीय ट्रेनों में आपने भी अक्सर किन्नरों को पैसे मांगते देखा होगा. कई लोग इसे शुभ भी मानते हैं. लोगों का मानना है कि किन्नर का दुआएं काफी असरदार होती हैं. हालांकि इस बार ट्रेन में पैसे मांगने वाली किन्नर की सुंदरता ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.
किन्नर की सुंदरता के दीवाने हुए लोग
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक किन्नर लोगों से पैसे मांग रही है. साड़ी पहने किन्नर जब लोगों से पैसे मांगती है तो लोग देखते ही रह जाते है. उसके हाथों में पैसे लगे हुए हैं. इस दौरान उसका कॉन्फिडेंस भी लोगों को खूब अट्रैक्ट कर रहा है. वहीं एक लड़का किन्नर को हाथ बंद करके पैसे देता है. वहीं इसके बाद वह लड़का उससे कुछ बात करता है और कैमरे की तरफ देखने के लिए बोलता है. किन्नर हल्की मुस्कान से साथ कैमरे की तरफ देखती है और हैलो करती है. उसका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
लोगों ने की किन्नर की तारीफ
सोशल मीडिया पर जैसे ही किन्नर का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उसकी सुंदरता की जमकर तारीफ की. बता दें कि वीडियो को @jeejaji नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां हजारों लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ब्लंडर कर दिए प्रभु. वहीं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक शख्स ने लिखा- इतनी खूबसूरती देखकर तो लगता है भगवान जी से भारी मिस्टेक हो गया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- खूबसूरती के साथ-साथ इनका कॉन्फिडेंस भी काबिल-ए-तारीफ है. किन्नर की तारीफ करते हुए एक शख्स ने तो यहां तक लिख दिया कि ये ट्रेन-होस्टेस है क्या.