मुंबई की बाढ़ को लोगों ने बनाया फन पार्क! सड़कों पर तैरते दिखे बच्चे और Zomato बॉक्स, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
Mumbai Flood Viral Video: मुंबई में बारिश ने छोटे बच्चों को मस्ती का मौका दिया तो कई लोगों के लिए समस्याएं काफी बढ़ा दी. दरअसल भारी बारिश के चलते शहर में कई जगह पानी भर गया. जहां सोशल मीडिया पर जलभराव के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:46 PM IST
Mumbai Waterlogging after Rain Viral video: मुंबई की बरसात कभी अपने खूबसूरत नजारों तो कभी हैरान कर देने वाले दृश्यों के लिए जानी जाती है. इस साल का मॉनसून भी कुछ अलग नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर मुंबई की बारिश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर तो मजबूर बल्कि शहर किया ही है और साथ ही जल-भराव की गंभीर समस्या को भी उजागर किया है. दरअसल वीडियो में कुछ लोग बारिश को इंजॉय करते दिख रहे हैं तो कोई बेहद परेशान है. भारी बारिश को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी. वहीं निजी कार्यालयों से भी आग्रह किया गया कि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, अपने अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दें.

बच्चों ने की मस्ती और तैरता दिखा जोमैटो बॉक्स
मुंबई की बारिश के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मशहूर फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का लाल बॉक्स पानी में तैर रहा है. जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि अब वह सड़क कम और स्विमिंग पूल ज्यादा लग रही हैं. वीडियो में साकी नाका, विरार, वडाला, कुर्ला, मलाड़, मरोल जैसी जगहों के कई वीडियो हैं. कुछ जगहों पर जाम के हालात हैं तो कुछ जगहों पर बच्चे इसे आपदा में अवसर की तरह देखते नजर आ रहे हैं. दरअसल एक मॉल के सामने बच्चों ने सड़क को ही स्विमिंग पूल बनाकर मस्ती करना शुरु कर दिया. वायरल वीडियो में कुछ बच्चे तो छपाक-छपाक करके तैरते नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो को mashable.india नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर जमकर कमेंट्स भी किए हैं. वायरल वीडियो पर एक शख्स ने लिखा- एस्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा. वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- आजा भाई, मुंबई घुमा देता हूं. एक अन्य यूजर ने लिखा- जीवन भर के लिए कुछ बीमारियां और त्वचा संबंधी समस्याएं पाएं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

mumbai rain viral videoViral News

