बारिश से बेहाल नहीं, बिंदास है मुंबई! जलभराव के बीच कहीं 'बार' तो कहीं 'डांस', वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Mumbai Aura Farming Dance: सोशल मीडिया पर मुंबई में भारी बारिश के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में दो लोग घुटनों तक भरे पानी में बैठकर शराब का आनंद लेते दिख रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में एक शख्स ऑरा फार्मिंग डांस करते दिख रहा है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:55 PM IST
Mumbai Rain Viral Video: मुंबई में भारी बारिश और जलभराव कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार बारिश के बीच लोगों की मस्ती भी शुरु हो गई है. वायरल वीडियोज देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई वाले आपदा को अवसर मान बैठे हैं. कई वीडियोज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं. जहां कुछ वीडियोज काफी चर्चाओं में आ गए हैं. फिलहाल हम आपको दो ऐसे वायरल वीडियोज के बारे में बताएंगे, जिन्हें देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. लोग इन वीडियोज पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.  

ऑरा फार्मिंग डांस का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर मुंबई में भारी बारिश के बीच लोगों की मस्ती भी अब खूब चर्चाओं में है. इस भाईसाहब तो इतने मस्ती भरे अंदाज में दिखे कि भारी बारिश के चलते सड़क पर भरे पानी में ही ऑरा फार्मिंग डांस करने लग गए. दरअसल अंकल ने पहले तो एक डिवाइडर पर खड़े होकर ऑरा फार्मिंग डांस और उसके बाद चटाई को पानी में डाल सीधे तैराकी भी करने लग गए. शख्स का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है. 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
सोशल मीडिया पर यह वीडियो @Madan_Chikna नाम के एक एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां वायरल वीडियो को लेकर एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- भारतीय कहीं भी इंटरटेनमेंट खोज लेते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- सोसाइटी में वॉटरफॉल का मजा. वायरल वीडियो को लेकर तीसरे यूजर ने लिखा- आदमी करे भी क्या, खाली बैठा है. ना काम..ना जा सकता है तो मुंबई स्पिरिट दिखा दे. 

दूसरा वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर मुंबई की बारिश और उस बीच मस्ती का एक और वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों आदमी पानी में प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और सामने एक मेज पर खाने-पीने का सामान रखा है. जहां दोनों शख्स मजे के साथ शराब का सेवन कर रहे हैं. 

कमेंट्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
सोशल मीडिया पर इस दूसरे वायरल वीडियो को @MithilaWaala नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'और ट्रम्प को लगता है कि वह प्रतिबंधों से हमें डरा सकते हैं.' वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- इन्होंने तो बीच पार्टी कार्ली घर पर ही. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- जितना मजेदार वीडियो है उतना ही मजेदार caption है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं.

mumbai rain viral videoViral News

;