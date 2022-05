बीच सड़क पर पलट गया चने से भरा ट्रक, लोगों में लूट को लेकर मची होड़; 982 बोरियां उठा ले गए

Truck Accident Video: वैसे तो मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन कभी-कभी वही इंसान इतने संवेदनहीन हो जाता है कि समझ नहीं आता क्या कहें. हाल ही में ऐसी ही एक घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक पर रखी चने की बोरियां लूटकर अपने घर ले जाते नजर आ रहे हैं.

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां शहर में सड़क के बीचो-बीच चने की बोरियों से भरे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. इस दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया. लेकिन, कुछ संवेदनहीन लोगों ने दुर्घटना में घायल हुए ट्रक के ड्राइवर की मदद करने के बजाय ट्रक में भरी चने की बोरियां लूटनी शुरू कर दीं.

#WATCH | Chhattisgarh | People stole gram (Chana) sacks from a truck after it met with an accident with another truck in Bilaspur pic.twitter.com/VM3w8kV3Xb

