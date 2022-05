लोगों ने थूक-थूककर हावड़ा ब्रिज को कर दिया लाल, IAS अधिकारी ने अजय देवगन-शाहरुख खान को कर दिया टैग

Howrah Bridge: आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियों के कोने की दीवार पान मसाला और गुटखा लवर्स थूक-थूककर लाल कर देते हैं. इसी तरह कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज के एक खंभे को गुटखा लवर्स ने थूक-थूककर लाल कर दिया है. इसे लेकर एक IAS अधिकारी ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को टैग कर एक तरह से निशाने पर लिया है.

दरअसल, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ एक पान मसाला ब्रैंड के विज्ञापन को लेकर जमकर कंट्रोवर्सी हुई थी. इसके बाद अक्षय कुमार ने इससे अपना नाम वापस ले लिया था. वहीं, दूसरी तरफ अजय देवगन और शाहरुख खान एक मशहूर पान मसाला का विज्ञापन करते हैं. इसे लेकर ही IAS अधिकारी अवनीश शरण ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तस्वीर शेयर कर इन सभी एक्टर्स को टैग किया है. इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है.

Kolkata Port Trust has said saliva laced with gutkha is corroding the iconic 70-year-old bridge. The Howrah Bridge is under attack from gutkha-chewers. @shahrukh_35 @akshaykumar @ajaydevgn @SrBachchan

Source: Google pic.twitter.com/sriVMIULig

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) April 21, 2022