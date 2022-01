'मौत का कुआं' चैलेंज देखकर घबराए लोग, सोशल मीडिया पर IAS अधिकारी ने शेयर किया Video

Well of Death Challenge: मेले में 'मौत का कुआं' हम सबने देखा होगा. मौत के कुएं में स्टंटमैन बाइक या कार से हैरान कर देने वाला स्टंट करते दिखाई देते हैं. छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक को मौत का कुआं देखने में जमकर मजा आता है. हालांकि मौत का कुआं काफी खतरनाक होता है. अगर जरा सी चूक हो जाए तो स्टंटमैन सीधे कुएं में गिर सकता है और उसे गंभीर चोट लग सकती है. इसके अलावा कई बार उसके जान जाने का खतरा बना रहता है.

सोशल मीडिया पर हमें 'मौत का कुआं' चैलेंज का एक वीडियो देखने को मिला है. इस वीडियो में कोई स्टंटमैन बाइक अथवा कार से स्टंट करता नहीं दिख रहा है, बल्कि दो-तीन लोग अपने पैरों से स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यह एक तरह का चैलेंज है, जिसमें 'मौत के कुएं' की तरह बनी जगह दिखाई दे रही है. इसमें नीचे से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ जाना होता है.

ये भी पढ़ें- भारत के मानचित्र से हमेशा जुड़ा होता है श्रीलंका का नक्शा, बहुत ही रोचक है वजह

वीडियो में दिख रहा शख्स इस खतरनाक चैलेंज को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा दो लड़कियां भी इस चैलेंज को निभाने की कोशिश करती दिख रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपने दो दोस्तों के साथ एक जगह पर खड़ा है. वह 'मौत के कुएं' जैसे शेप में नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू करता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स बिल्कुल वैसा ही दौड़ता है, जैसे कोई स्टंटमैन ‘मौत के कुएं’ में अपनी बाइक अथवा कार से स्टंट करता है. देखें वीडियो-

Need this momentum in life

@ Amazing Physics pic.twitter.com/5huxim1a1r

— Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) January 4, 2022