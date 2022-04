यहां अचानक एक-एक करके जमीन में समाने लगे लोग, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

अगर सड़क पर आप पैदल जा रहे हैं तो फोन का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान फोन पर ही होता है और आस-पास से गाड़ियां गुजर रही होती हैं. इतना ही नहीं, कई बार गड्ढों पर नजर नहीं जाती और अनहोनी हो जाती है. जी हां, कभी-कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जिसके बारे में आसानी से यकीन नहीं कर पाते. फोन पर बात करते वक्त हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आस-पास क्या होने वाला है. थोड़ी सी लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है. कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में भी देखने को मिला.

जैसा कि हम इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि कुछ ही सेकेंड में उसके साथ एक बुरी घटना होने वाली है. जैसे ही फोन पर बात करते वक्त अपने दाहिने ओर गया तो जमीन में गड्ढा हो गया और गहरे पानी में जाकर गिर गया. इस दौरान आस-पास खड़े लोग उसकी मदद करने के लिए आगे तो अजीबोगरीब चीज देखने को मिली. दो लोग जब उस शख्स की मदद करने के करीब आए वह भी पानी में गिर गए. इसके बाद एक अन्य शख्स ने आकर उनकी मदद की और उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला.

Watch out for the man hole. pic.twitter.com/Lc7dZ1rCcc

— W (@WWarped) August 18, 2021