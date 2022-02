स्कूटी से जा रहे थे लोग, तभी अचानक सामने आकर खड़ा हो गया खूंखार शेर और फिर

Lion Viral Video: आपने जंगल सफारी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे. कई बार शेर जैसे खतरनाक जानवर भी जंगल में घूमने गए लोगों के सामने आ जाते हैं. इसमें से कुछ बार लोग खतरनाक हादसे का शिकार भी हो जाते हैं और जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार भी बना लेते हैं. सोचिए आप कहीं जा रहे हों और आपके सामने आकर 'जंगल का राजा' शेर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? आपकी तो हालत खराब होनी लाजमी है, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को देखकर डर के मारे आपकी भी घिग्घी बंध सकती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खूंखार शेर स्कूटी से जा रहे लोगों के बेहद करीब आ गया. इसके बाद स्कूटी सवार लोगों की हालत खराब हो गई. स्कूटी में बैठे शख्स किसी गांव से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनके रास्ते में एक शेर आ जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर को अपने सामने देख स्कूटी सवार लोग बुरी तरह डर जाते हैं. हालांकि गनीमत यह रही कि शेर उन्हें घूरकर वहां से चला जाता है. दरअसल, स्कूटी सवार लोगों ने इस मौके पर बहुत ही हिम्मत से काम लिया और बिना कोई हरकत किए चुपचाप एक जगह पर खड़े रहते हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि शेर ने भी उन लोगों को कुछ नहीं किया. स्कूटी पर बैठे लोगों के चुप रहने की वजह से शेर उनको अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है. देखें वीडियो-

Co travellers on a Village road. Happens in India pic.twitter.com/XQKtOcEstF

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 14, 2022