जब इंसान के सामने खड़ा हुआ 'मौत का साया', 18 फीट के किंग कोबरा को देख हर कोई सहम गया, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो

King Cobra Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक किंग कोबरा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ ही डरा भी दिया है. दरअसल यह वीडियो एक विशालकाय किंग कोबरा का है. जहां यह सांप उस शख्स के सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है. जहां सबसे खास बात यह है कि यह सांप इतना बड़ा है कि उसकी लंबाई शख्स की लंबाई से करीब तीन गुना ज्यादा दिखाई दे रही है. इस वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. यह काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किंग कोबरा को देख सहमे लोग

मलेशियन किंग कोबरा को देख लोग काफी सहम गए हैं. जहां वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स अपने हाथ में विशालकाय किंग कोबरा को उठाए हुए है. जहां कोबरा उस शख्स से काफी लंबा है और वीडियो में वह फन फैलाए खड़ा है. जहां इसकी विशालता और खतरनाक रूप देखकर लोग दंग रह गए. जानकारों के मुताबिक, यह किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे जहरीला सांप माना जाता है. वीडियो में दिख रहे सांप की लंबाई भी 18 फीट से ज्यादा होने का अनुमान है.



सोशल मीडिया पर यह वीडियो @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'एक मलेशियाई किंग कोबरा है. यह धरती का सबसे लंबा जहरीला सांप है. यह किंग कोबरा की विभिन्न उप-प्रजातियों में सबसे लंबा भी है. वयस्क नर संभवतः 17 से 18 फीट (5 मीटर) तक लंबे हो सकते हैं. वहीं खबर लिखे जाने तक करीब 19.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी वीडियो पर आ चुके हैं.

किंग कोबरा अपनी चतुराई और शिकार करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. बता दें कि ये अक्सर दूसरे सांपों का भी शिकार करते हैं. आमतौर पर ये सांप इंसानों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो.