हम मर चुके थे, कब्र से जिंदा लौटे... मौत के बाद का मंजर देखकर दंग रह गए ये 6 लोग, आप भी कांप जाएंगे!

Near Death Experience: मौत इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है. विज्ञान ने भले ही कई बड़े रहस्यों को सुलझा लिया हो, लेकिन मौत के बाद क्या होता है यह सवाल आज भी पूरी तरह अनसुलझा है. आमतौर पर लोग कहते हैं कि मरते समय इंसान को तेज रोशनी दिखाई देती है या उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है. लेकिन सच क्या है, इसका अंदाजा हमें सिर्फ उन लोगों के अनुभवों से मिलता है जो कुछ मिनटों के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित हो गए और फिर डॉक्टरों ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया.

लोगों ने बताए अपने-अपने किस्से

एक रेडिट यूजर ने बताया कि करीब पांच साल पहले बड़ी सर्जरी के दौरान ज्यादा खून बहने से उनकी कुछ मिनटों के लिए मौत हो गई थी. जब उन्हें होश आया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी खाली अंतरिक्ष में हैं, जहां न तारे थे और न ही रोशनी. उन्हें न ठंड लग रही थी, न भूख और न ही थकान. वह बस एक शांत और स्थिर स्थिति में थे. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें अपनी जिंदगी याद तो आई, लेकिन वह किसी फिल्म की तरह नहीं थी. बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी किताब के पन्ने धीरे-धीरे पलट रहे हों और कुछ खास यादें सामने आ रही हों.

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क्या किसी अपने की सुनाई देती है आवाज?

एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल पहुंचने तक उनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी. उस समय उन्हें याद है कि सड़क पर पड़े हुए सब कुछ धीरे-धीरे काला और शांत हो रहा था. तभी उन्होंने किसी परिचित की आवाज सुनी जो उन्हें उठने के लिए चिल्ला रही थी. जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्हें अपना भाई दिखाई दिया, जो कई साल पहले ओवरडोज से मर चुका था. वह उनके पास बैठा था और कह रहा था कि मदद जल्द आने वाली है. इसके बाद वह अचानक वहां से चला गया.

क्या किसी को मौत के बाद कोई दूसरी दुनिया दिखी?

एक अन्य रेडिट यूजर ने बताया कि एलर्जी के कारण उनका दिल कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया था. उस दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें धीरे-धीरे पीछे की ओर खींच रहा हो. फिर अचानक उन्होंने खुद को एक अजीब से बगीचे के सामने खड़ा पाया. वहां घास और धूल थी, बीच में एक झूला था और दो बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे. उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह चाहें तो वहीं रह सकते हैं या वापस जा सकते हैं. जब उन्होंने सोचा कि वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकते, तभी अचानक उन्हें लगा जैसे कोई ताकत उन्हें वापस उनके शरीर में लौटा रही है.

क्या मौत कभी सुकून भरी भी लग सकती है?

एक और व्यक्ति ने बताया कि किशोरावस्था में कैंसर के इलाज के दौरान वह कई बार मौत के करीब पहुंच गए थे. उनका कहना था कि सबसे अजीब बात यह थी कि उस स्थिति में सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक लगता है. उन्होंने इसे सुबह के अलार्म के स्नूज बटन से तुलना करते हुए कहा कि जैसे सुबह उठने का मन नहीं करता और इंसान थोड़ी देर और सोना चाहता है. लेकिन फिर याद आता है कि अभी जिंदगी में कई काम बाकी हैं, इसलिए वापस उठना जरूरी है.

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क्या कभी मौत के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता?

कुछ लोगों का अनुभव बिल्कुल अलग था. एक व्यक्ति ने बताया कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद उनका दिल और सांस दोनों कुछ मिनटों के लिए बंद हो गए थे. लेकिन उनके अनुसार उस दौरान उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ. न कोई सपना, न रोशनी और न कोई दृश्य. उनके लिए वह बस एक पूरी तरह का ब्लैकआउट था, जैसे अचानक सब कुछ बंद हो गया हो. जब उन्हें होश आया तो उन्हें बार-बार पूछा गया कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें उस दौरान की कोई याद नहीं थी. यही वजह है कि मौत के बाद क्या होता है, यह रहस्य आज भी पूरी तरह अनसुलझा बना हुआ है.