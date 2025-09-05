Viral News: परफ्यूम लगाना है पाप... इस लड़की ने खोला अनसुना राज, देश का सबसे डरावना 'टोटका'

Viral News: भारत में परफ्यूम लगाना हर किसी को पसंद होता है क्योंकि खुशबू ही आपको दूसरों से अलग बनाती है. कुछ लोग अपनी अलग सिग्नेचर फ्रेग्नेंस पसंद करते हैं जो हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन चेन्नई की एक महिला ने जापान में रहकर अनुभव किया कि वहां यह आदत बिल्कुल अलग नजरिए से देखी जाती है. जापान में हल्की खुशबू भी दूसरों को असहज कर सकती है और इसे “स्मेल हैरेसमेंट” यानी खुशबू से उत्पीड़न माना जाता है. महिला ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे पता चला कि छोटे-छोटे व्यवहार भी अलग संस्कृति में बड़ी समस्या बन सकते हैं. यह कहानी लोगों को हैरान कर रही है.

जापान में खुशबू का नियम

चेन्नई की यह महिला जापान में रहते हुए सीख गई कि वहां लोग बहुत हल्की खुशबू या बिना परफ्यूम पसंद करते हैं. सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा खुशबू रखना अपमान जनक माना जाता है. जापान में इसे ‘सुमेहरा’ कहते हैं, जिसका मतलब है ‘स्मेल हैरेसमेंट’. महिला ने बताया कि यह उनकी आलोचना नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक सीख थी. भारत में परफ्यूम खुद को व्यक्त करने का तरीका होता है, वहीं जापान में यह पब्लिश प्लेस पर परफ्यूम लगाना गलत माना जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

महिला ने @anushainjapan इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और लिखा, “आज मैंने कुछ चौंकाने वाला सीखा.” वीडियो 26 अगस्त 2025 को शेयर किया गया था और अब तक 29,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर जापान की खुशबू संबंधी सख्त संस्कृति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ ने इसे मददगार टिप बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह उनके लिए बिल्कुल नई जानकारी थी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, खराब स्वच्छता वाले या ज्यादा परफ्यूम लगाने वाले लोग ‘स्मेल हैरेसमेंट’ के आरोपी माने जा सकते हैं. महिला ने जापान आने वालों को सलाह दी कि परफ्यूम हल्का और ताज़ा रखें, ताकि दूसरों को असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि यह छोटा बदलाव बड़ा फर्क डाल सकता है. सोशल मीडिया पर लोग भी सहमत हैं और इसे सार्वजनिक जगहों में दूसरों का ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण सीख मानते हैं.