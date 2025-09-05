Viral News: परफ्यूम लगाना है पाप... इस लड़की ने खोला अनसुना राज, देश का सबसे डरावना 'टोटका'
Advertisement
trendingNow12910257
Hindi Newsजरा हटके

Viral News: परफ्यूम लगाना है पाप... इस लड़की ने खोला अनसुना राज, देश का सबसे डरावना 'टोटका'

Viral News: चेन्नई की एक महिला ने जापान में रहकर जाना कि हल्की खुशबू भी ‘स्मेल हैरेसमेंट’मानी जाती है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अनुभव शेयर किया, जिससे लोगों को जापान की संस्कृति और सार्वजनिक स्थानों में खुशबू रखने के नियम समझ आए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral News: परफ्यूम लगाना है पाप... इस लड़की ने खोला अनसुना राज, देश का सबसे डरावना 'टोटका'

Viral News: भारत में परफ्यूम लगाना हर किसी को पसंद होता है क्योंकि खुशबू ही आपको दूसरों से अलग बनाती है. कुछ लोग अपनी अलग सिग्नेचर फ्रेग्नेंस पसंद करते हैं जो हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन चेन्नई की एक महिला ने जापान में रहकर अनुभव किया कि वहां यह आदत बिल्कुल अलग नजरिए से देखी जाती है. जापान में हल्की खुशबू भी दूसरों को असहज कर सकती है और इसे “स्मेल हैरेसमेंट” यानी खुशबू से उत्पीड़न माना जाता है. महिला ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे पता चला कि छोटे-छोटे व्यवहार भी अलग संस्कृति में बड़ी समस्या बन सकते हैं. यह कहानी लोगों को हैरान कर रही है.

ये भी पढ़ें: समंदर किनारे दिखाई दिया दैत्याकार जीव, लंबाई इतनी कि प्राइवेट जेट भी फेल ; तस्वीर देख मचा हड़कंप

जापान में खुशबू का नियम

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई की यह महिला जापान में रहते हुए सीख गई कि वहां लोग बहुत हल्की खुशबू या बिना परफ्यूम पसंद करते हैं. सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा खुशबू रखना अपमान जनक माना जाता है. जापान में इसे ‘सुमेहरा’ कहते हैं, जिसका मतलब है ‘स्मेल हैरेसमेंट’. महिला ने बताया कि यह उनकी आलोचना नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक सीख थी. भारत में परफ्यूम खुद को व्यक्त करने का तरीका होता है, वहीं जापान में यह पब्लिश प्लेस पर परफ्यूम लगाना गलत माना जाता है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

महिला ने @anushainjapan इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और लिखा, “आज मैंने कुछ चौंकाने वाला सीखा.” वीडियो 26 अगस्त 2025 को शेयर किया गया था और अब तक 29,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर जापान की खुशबू संबंधी सख्त संस्कृति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ ने इसे मददगार टिप बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह उनके लिए बिल्कुल नई जानकारी थी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, खराब स्वच्छता वाले या ज्यादा परफ्यूम लगाने वाले लोग ‘स्मेल हैरेसमेंट’ के आरोपी माने जा सकते हैं. महिला ने जापान आने वालों को सलाह दी कि परफ्यूम हल्का और ताज़ा रखें, ताकि दूसरों को असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि यह छोटा बदलाव बड़ा फर्क डाल सकता है. सोशल मीडिया पर लोग भी सहमत हैं और इसे सार्वजनिक जगहों में दूसरों का ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण सीख मानते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

japanViral News

Trending news

कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
;