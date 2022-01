शख्स ने पूछा क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल सकते हैं क्रिकेट? दिल्ली पुलिस ने कहा- हम 'कैचिंग' में माहिर

Coronavirus in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगभग 17 हजार नए मामले सामने आए. दिल्ली में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. इसके तहत राजधानी में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है.

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह तक लागू रहेगा. इस दौरान लोगों को घरों में रहना होगा और उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही कोई अपने घर से बाहर निकल सकता है. ट्विटर पर इसी से संबंधित एक ट्वीट इन दिनों खूब चर्चा में है. इस ट्वीट के बदले दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया है, उसे देखकर आपको भी मजा आ जाएगा.

दरअसल, एक शख्स ने ट्विटर पर क्रिकेट खेलने को लेकर दिल्ली पुलिस से एक सवाल पूछा. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस सवाल का बहुत ही मजेदार जवाब दिया है. पुनीत शर्मा नामक शख्स ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए मजाकिया अंदाज में सवाल पूछा, ‘क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं?’

That’s a ‘Silly Point’, Sir. It is time to take ‘Extra Cover’. Also, #DelhiPolice is good at ‘Catching’. https://t.co/tTPyrt4F5H

— #DelhiPolice (@DelhiPolice) January 7, 2022