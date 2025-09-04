बारिश में सब्जी बेचती महिला के पास फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स, की ऐसी मदद; सब बजा रहे ताली

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिनमें लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं. ऐसी वीडियोज समाज में लोगों की हेल्प करने के लिए प्रेरित करती हैं. कई बार कुछ लोग फरिश्ता बनकर आते हैं और ऐसी मदद कर जाते हैं जो मिसाल बन जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने सब्जी बेचने वाली महिला की ऐसी मदद की कि वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे.

कौन सी सब्जी बेच रही थी महिला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों बीच एक सब्जी बेचने वाली महिला तेज बारिश के बीच सब्जी बेच रही थी. सारी सब्जी पानी में भीग चुकी थी और महिला काफी परेशान और बेबस दिखाई दे रही थी. इस दौरान वहां एक शख्स आता है और महिला से सारी सब्जी खरीद लेता है. ये शख्स इस महिला के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था. ये शख्स सड़क पर रखी धनिये की गड्डी और फूल गोभी को खरीद लेता है.

ये शख्स सब्जी का क्या करता है?

वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि ये शख्स महिला से खरीदी फूल गोभी और धनिये की गड्डी पशुओं को खिला देता है. सबसे पहले वो आवारा घूम रही गाय को फूल गोभी खिलाता है उसके बाद बछड़ों को धनिया खिलाता है. इस तरह ये शख्स महिला के साथ साथ पशुओं के लिए भी किसी फरिश्ते से कम नहीं था. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 53 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ वीडियो देखने के बाद लोगों ने भी अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप सबका दिल जीत सकते हो. जब मैं सफल हो जाऊंगा तो इन जैसे लोगों की मदद जरूर करूंगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ईश्वर आपको खूब कामयाब करे और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो."

