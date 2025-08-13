OMG! पंखे के ब्लेड पर जलाई स्टील वूल, फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान, रातों-रात वायरल हुआ वीडियो
Advertisement
trendingNow12879771
Hindi Newsजरा हटके

OMG! पंखे के ब्लेड पर जलाई स्टील वूल, फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान, रातों-रात वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: अगर आप भी घर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन हैं तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल इस वीडियो में शख्स छत के पंखे के ब्लेड पर स्टील वूल का टुकड़ा जलाकर पंखा चला देता है. हालांकि इसे आम लोगों को घर पर न करने की सलाह भी दी जाती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OMG! पंखे के ब्लेड पर जलाई स्टील वूल, फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान, रातों-रात वायरल हुआ वीडियो

Man Ignites Wool On Fan: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं, जिसमें लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. इस समय ऐसा ही एक वीडियो लोगों के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने रूम के अंदर गजब का एक्सपेरिमेंट किया है और लोग इस वीडियो को जमकर देख रहे हैं. दरअसल शख्स वीडियो में एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाता है. जहां आदमी छत के पंखे पर स्टील वूल रखकर उसमें आग लगा देता है. इसके बाद का नजारा तो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

गजब का एक्सपेरिमेंट
वायरल वीडियो में एक आदमी एक स्टील वूल का टुकड़ा लेता है और उसे छत के पंखे के ब्लेड पर सावधानी से रखता है. वहीं इसके बाद वह लाइटर जलाकर स्टील वूल में आग लगाता है. जैसे ही वह पंखा चलाता है तो आग की चिंगारियां पूरे कमरे में फैल जाती हैं. इसके बाद वो फोन को नीचे रख देता है. जहां इससे एक अद्भुत और जादुई दृश्य बनता है. ये चिंगारियां अंधेरे कमरे में जलती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो कोई तारों वाला आसमान हो. शख्स खिड़की से भी ये नजारा दिखाता है.

सावधानी बेहद जरूरी
हालांकि यह वीडियो देखने में जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है.  इस तरह का प्रयोग घर पर करना बड़ा खतरा साबित हो सकता है. क्योंकि जलता हुआ स्टील वूल पंखे की तेज गति के कारण पूरे कमरे में फैल सकता है, जिससे पर्दे, फर्नीचर या अन्य ज्वलनशील चीजों में आग लग सकती है. हालांकि यह व्यक्ति सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में यह प्रयोग कर रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@ashu.ghai)

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ​Instagram पर यह रील @ashu.ghai नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. वीडियो को 63 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं करोड़ों मे व्यूज आ चुके हैं. इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- नुकसान क्या-क्या हुआ उस कमरे में, कृपया बताएं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- इसे घर पर न आजमाएं. लोग वीडियो पर इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

steel wool viral videoViral News

Trending news

कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
independence day 2025
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
;