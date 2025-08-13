OMG! पंखे के ब्लेड पर जलाई स्टील वूल, फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान, रातों-रात वायरल हुआ वीडियो

Man Ignites Wool On Fan: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं, जिसमें लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. इस समय ऐसा ही एक वीडियो लोगों के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने रूम के अंदर गजब का एक्सपेरिमेंट किया है और लोग इस वीडियो को जमकर देख रहे हैं. दरअसल शख्स वीडियो में एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाता है. जहां आदमी छत के पंखे पर स्टील वूल रखकर उसमें आग लगा देता है. इसके बाद का नजारा तो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गजब का एक्सपेरिमेंट

वायरल वीडियो में एक आदमी एक स्टील वूल का टुकड़ा लेता है और उसे छत के पंखे के ब्लेड पर सावधानी से रखता है. वहीं इसके बाद वह लाइटर जलाकर स्टील वूल में आग लगाता है. जैसे ही वह पंखा चलाता है तो आग की चिंगारियां पूरे कमरे में फैल जाती हैं. इसके बाद वो फोन को नीचे रख देता है. जहां इससे एक अद्भुत और जादुई दृश्य बनता है. ये चिंगारियां अंधेरे कमरे में जलती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो कोई तारों वाला आसमान हो. शख्स खिड़की से भी ये नजारा दिखाता है.

सावधानी बेहद जरूरी

हालांकि यह वीडियो देखने में जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है. इस तरह का प्रयोग घर पर करना बड़ा खतरा साबित हो सकता है. क्योंकि जलता हुआ स्टील वूल पंखे की तेज गति के कारण पूरे कमरे में फैल सकता है, जिससे पर्दे, फर्नीचर या अन्य ज्वलनशील चीजों में आग लग सकती है. हालांकि यह व्यक्ति सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में यह प्रयोग कर रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ​Instagram पर यह रील @ashu.ghai नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. वीडियो को 63 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं करोड़ों मे व्यूज आ चुके हैं. इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- नुकसान क्या-क्या हुआ उस कमरे में, कृपया बताएं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- इसे घर पर न आजमाएं. लोग वीडियो पर इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.