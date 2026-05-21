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Hindi Newsजरा हटकेPersonality Test: मीटिंग रूम में घुसते ही आप कौन सी कुर्सी चुनते हैं? यह एक छोटा सा फैसला खोल देगा आपके सारे गहरे राज

Personality Test: मीटिंग रूम में घुसते ही आप कौन सी कुर्सी चुनते हैं? यह एक छोटा सा फैसला खोल देगा आपके सारे गहरे राज

Personality Test: क्या आप जानते हैं कि मीटिंग रूम में आपके बैठने की जगह आपकी पर्सनालिटी के कई गहरे राज खोलती है? इस मनोवैज्ञानिक टेस्ट में दिए गए 9 चेयर ऑप्शंस में से अपनी सीट चुनिए और जानिए अपना असली स्वभाव.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 12:28 PM IST
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Personality Test: मीटिंग रूम में घुसते ही आप कौन सी कुर्सी चुनते हैं? यह एक छोटा सा फैसला खोल देगा आपके सारे गहरे राज

Personality Test In Office: जब भी आप किसी ऑफिस की मीटिंग रूम में एंट्री करते हैं, तो खाली कुर्सियों को देखकर बिना सोचे-समझे किसी एक सीट पर बैठ जाते हैं. आपको लगता होगा कि यह एक आम बात है और आपने बस यूं ही वो कुर्सी चुन ली. लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है. आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक सेकंड के हिस्से में उस कुर्सी का चुनाव करता है जो आपकी छिपी हुई पर्सनालिटी से मेल खाती है. टेबल के बॉस से आपकी कुर्सी की दूरी और एंगल आपके स्वभाव के वो राज खोलते हैं जो शायद आप खुद भी नहीं जानते. आइए इस दिलचस्प टेस्ट के जरिए आपकी असली पर्सनालिटी का पता लगाते हैं.

कुर्सी नंबर 1

अगर आप मीटिंग रूम में घुसते ही कुर्सी नंबर 1 चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बॉस या लीडर के बहुत करीब रहना पसंद करते हैं. आपके मन में अथॉरिटी के लिए गहरा सम्मान है. आप हर फैसले और बातचीत का सीधा हिस्सा बनना चाहते हैं. आप स्वभाव से बेहद वफादार और एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं जो लीडर का पूरा साथ देते हैं.

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कुर्सी नंबर 2

कुर्सी नंबर 2 चुनने वाले लोग कूटनीति में माहिर होते हैं. आप न तो बॉस के बहुत ज्यादा करीब जाना चाहते हैं और न ही बहुत दूर भागना चाहते हैं. आप एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं ताकि आपको ऑफिस की हर अपडेट मिलती रहे, लेकिन आप किसी की नजरों में आकर बेवजह की मुसीबत मोल लेना पसंद नहीं करते.

कुर्सी नंबर 3

अगर आपकी पसंद कुर्सी नंबर 3 है, तो आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हैं. आप ग्रुप में काम करना अच्छे से जानते हैं और स्वभाव से काफी सतर्क रहते हैं. आपको लाइमलाइट या आकर्षण का केंद्र बनना बिल्कुल पसंद नहीं है. आप बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट लाकर सबको चौंका देते हैं.

कुर्सी नंबर 4

कुर्सी नंबर 4 पर बैठने वाले लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं. आप मीटिंग रूम में बैठने के बाद हर एक व्यक्ति के हाव-भाव को करीब से देखते हैं. आपका दिमाग बेहद विश्लेषणात्मक है. आप सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं और मन में सवाल पूछते हैं. इस सीट को चुनना यह भी दिखाता है कि आप एग्जिट गेट के पास रहकर अपना पर्सनल स्पेस पसंद करते हैं.

कुर्सी नंबर 5

जो लोग कुर्सी नंबर 5 चुनते हैं, उन्हें बॉस या किसी बड़े पद वाले व्यक्ति से बिल्कुल डर नहीं लगता. आपके सामने अगर कोई चुनौती आती है, तो आप उसका डटकर सामना करते हैं. अगर मीटिंग में कोई बात गलत लग रही है, तो आप खुलकर अपनी राय रखते हैं. आप स्वभाव से बेहद बोल्ड, आत्मविश्वासी और अंदर से कॉम्पिटिटिव होते हैं.

कुर्सी नंबर 6

कुर्सी नंबर 6 को चुनने वाले लोग मीटिंग में बिल्कुल शांत बैठना पसंद करते हैं. आप पूरी मीटिंग के दौरान शायद एक शब्द भी न बोलें, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की हरकतों पर आपकी पैनी नजर होती है. आप केवल तभी बोलते हैं जब आपसे सीधे कोई सवाल पूछा जाए या जब बोलना बेहद जरूरी हो जाए.

कुर्सी नंबर 7

अगर आप कुर्सी नंबर 7 चुनते हैं, तो आप मीटिंग में पूरी तरह से मौजूद और फोकस्ड रहते हैं. लेकिन आप बातचीत में जबरदस्ती कूदने की कोशिश नहीं करते. आप खुद को शामिल दिखाने के लिए बेमतलब की बातें नहीं करते. आप मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, लेकिन बहुत कम और नापी-तौली भागीदारी के साथ. आपको ध्यान खींचना पसंद नहीं है.

कुर्सी नंबर 8

कुर्सी नंबर 8 पर बैठने वाले लोग ऑफिस के संकटमोचक होते हैं. जब मीटिंग में बहस गर्म हो जाती है, तो आप माहौल को शांत करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं. आप शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप नोट्स लेते हैं. इसके साथ ही आप माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखने के लिए बीच-बीच में जोक्स क्रैक करने से भी पीछे नहीं हटते.

कुर्सी नंबर 9

अगर आप कुर्सी नंबर 9 चुनते हैं, तो आप सीधे तौर पर पावर से जुड़े रहना चाहते हैं. आप बेहद कॉम्पिटिटिव हैं और वहीं बैठना चाहते हैं जहां मुख्य फैसले लिए जा रहे हों. बॉस के पास बैठने से आपको एक सुरक्षा की भावना मिलती है और आप खुद को ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं. कंट्रोल में रहना ही आपको शांत रखता है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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