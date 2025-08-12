Video: एक Pet Day ऐसा भी... स्कूल में बच्चों को आना था पालतू जानवरों के साथ, एक बच्चा ले आया ऐसा जानवर कि दंग रह गया हर कोई!

Pet Day Video Viral: स्कूल में पालतू पशु दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर सभी बच्चों को अपने-अपने पालतू पशु-पक्षी लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शायद वो ही जो सब बच्चे करेंगे यानी आपके घर में जो जानवर होगा उसे लेकर स्कूल पहुंच जाएंगे. कुछ ऐसा ही एक बच्चे ने किया. स्कूल में जब पेट डे के मौके पर अपने पालतू जानवर को लाने की बात कही गई तो सभी बच्चे अलग-अलह जानवर लेकर स्कूल पहुंच गए. किसी के पास तोता दिखा, कोई चिड़िया ले पहुंचा, कोई कुत्ता तो को बिल्ली और खरगोश के साथ नजर आया. स्कूल में अलग-अलग जानवर के साथ बच्चे नजर आए. एक बच्चा अपने ऐसे पालतू के साथ स्कूल जा पहुंचा कि देखकर हर कोई दंग ही रह गया.

स्कूल में ‘पेट डे’ क्या होता है?

दरअसल, पेट डे एक ऐसा मौका है जब स्कूल में जानवरों को लाने की अनुमति होती है. इस दौरान बच्चे अपने-अपने पालतू जानवर को साथ लेकर आते हैं और अपने सहपाठियों से मिलवाते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी छोटे बच्चे किसी न किसी जानवर के साथ दिख रहे हैं. पक्षियों के अलावा कुत्ते, बिल्ली, खरगोश समेत घोड़ा भी नजर आ रहा है. इस मौके पर एक बच्चा हाथी लेकर भी पहुंचा नजर आया.

विशालकाय हाथी को देख रह गए सब दंग

स्कूल में पेट डे के मौके पर विशालकाय हाथ को लेकर पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि हाथी को देखकर सभी हैरान हैं. यहां तक कि बच्चों ने तो हाथी को देखने के लिए लंबी लाइन ही लगा दी. सभी अपने फोन से हाथी की वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं. हाथी पर बच्चा और एक युवक बैठता दिख रहा है. बड़े ही शांति के साथ हाथी खड़ा नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो पर यूजर्स के कई कमेंट

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के काफी कमेंट देखने को मिले. लोग अलग-अलग तरह से जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं. इसे कई लोगों ने पेट डे का सबसे यादगार पल भी बताया है. एक यूजर ने लिखा- ‘उस दिन बच्चे के पिता सुपरहीरो बन गए.’ दूसरे ने कमेंट किया कि अगले 6 महीने तक ये स्कूल में हीरो रहेगा. तीसरे यूजर ने लिखा कि असलियत जिंदगी में सिगमा किंग.