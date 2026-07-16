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पालतू कुत्ते ने गलती से ऑन कर दिया टोस्टर, देखते ही देखते जल गया पूरा घर; 3 जानवरों की मौत

अमेरिका के मैरीलैंड में एक परिवार के घर में उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब घर में अकेले मौजूद पालतू कुत्ते ने गलती से टोस्टर ऑन कर दिया. देखते ही देखते किचन में आग लग गई और पूरा घर धुएं से भर गया. इस दर्दनाक हादसे में तीन पालतू जानवरों की जान चली गई, जबकि दो कुत्तों को पड़ोसियों ने बहादुरी दिखाकर बचा लिया. पूरी घटना घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:03 AM IST
पालतू कुत्ते ने गलती से ऑन कर दिया टोस्टर, देखते ही देखते जल गया पूरा घर; 3 जानवरों की मौत
Image Credit: Image credit: instagram/@viral_keedaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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