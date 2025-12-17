शिकार की तलाश में आया था तेंदुआ, लेकिन कुत्ते की हिम्मत ने पलट दी बाजी! पुणे का वीडियो देख दंग रह जाएंगे

Advertisement
Dog Vs Leopard Video:  पुणे के खेड़ तालुका में तेंदुए और कुत्ते की भिड़ंत का सीसीटीवी वीडियो वायरल है. दबे पांव आए तेंदुए को कुत्ते की हिम्मत और आक्रामकता ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:28 PM IST
पुणे के खेड़ तालुका का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वजह है तेंदुए और एक कुत्ते के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत, जिसने लोगों की सांसें थाम दीं. आमतौर पर जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाने वाला तेंदुआ जब एक साधारण कुत्ते के सामने कमजोर पड़ जाए, तो नजारा हैरान करने वाला बन जाता है. सीसीटीवी में कैद यह घटना न सिर्फ डर पैदा करती है, बल्कि कुत्ते की हिम्मत और जज्बे को देखकर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है. वीडियो देखने के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है. आखिर कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि तेंदुए को पीछे हटना पड़ा?

सुबह 4:50 बजे दबे पांव आया तेंदुआ

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यह घटना 15 दिसंबर की सुबह करीब 4:50 बजे की है. अंधेरे में तेंदुआ बेहद शांत और चालाकी से एक गली में दाखिल होता है. उसकी चाल से साफ पता चलता है कि वह शिकार की तलाश में है. कुछ ही सेकेंड में उसकी नजर वहां मौजूद कुत्ते पर पड़ती है. तेंदुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, ताकि कुत्ते को भनक तक न लगे. माहौल पूरी तरह सस्पेंस से भरा होता है और देखने वाले को लगता है कि अब कुत्ते का बचना मुश्किल है.

 

जब कुत्ते ने बदल दिया पूरा खेल

लेकिन अगले ही पल कहानी पूरी तरह बदल जाती है. जैसे ही तेंदुआ हमला करने की कोशिश करता है, कुत्ता भी पलटकर जोरदार अंदाज में भिड़ जाता है. कुत्ते की फुर्ती और आक्रामकता देखकर तेंदुआ खुद घबरा जाता है. वीडियो में साफ दिखता है कि कुत्ता लगातार सामने से डटा रहता है और पीछे हटने का नाम नहीं लेता. हालात ऐसे बन जाते हैं कि शिकारी खुद शिकार बनने से बचने के लिए पलटकर भागने पर मजबूर हो जाता है.

सोशल मीडिया पर ‘डॉगेश भाई’ के चर्चे

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. लोग कुत्ते की हिम्मत और साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “डॉगेश भाई की जय हो,” तो किसी ने कहा, “आज साबित हो गया कि कुत्ते भी कितने खतरनाक और बहादुर हो सकते हैं.” कई लोगों ने इसे ‘रियल हीरो मोमेंट’ बताया है. यह वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल बन चुका है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

pet dogDog Vs Leopard Video

