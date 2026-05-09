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Hindi Newsजरा हटकेPet Gala: किसी ने पहनी मोतियों वाली ड्रेस, तो कोई टक्सीडो में आया नजर… सोशल मीडिया पर छा गए ये फैशन स्टार

Pet Gala: किसी ने पहनी मोतियों वाली ड्रेस, तो कोई टक्सीडो में आया नजर… सोशल मीडिया पर छा गए ये 'फैशन स्टार'

Pet Gala Viral Video: जहां मेट गाला में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज अपने अजीबो-गरीब फैशन के लिए चर्चा में रहते हैं, वहीं हाल ही में न्यूयॉर्क के अमेरिकन केनल क्लब म्यूजियम में 'पेट गाला' का आयोजन किया गया. इस इवेंट के वीडियो अब इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 07:06 AM IST
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Image credit: instagram/@mochi_the_doxie
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Pet Gala Viral Video 2026: दुनिया भर में हर साल होने वाला मेट गाला अपने अजीब और महंगे फैशन के लिए जाना जाता है. बड़े-बड़े सितारे वहां ऐसे कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जिस फैशन शो ने लोगों का दिल जीत लिया, उसमें इंसान नहीं बल्कि कुत्ते और बिल्लियां रैंप पर नजर आए. सोशल मीडिया पर इन दिनों 'पेट गाला' नाम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें डॉग्स और कैट्स ऐसे तैयार होकर पहुंचे कि लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे हैं. किसी ने चमकदार गाउन पहना था, तो कोई छोटे से टक्सीडो में नजर आया. कई पालतू जानवरों के गले में मोतियों की माला थी और कुछ ने बड़े-बड़े डिजाइनर हैट तक पहन रखे थे.

रेड कार्पेट पर चले चार पैरों वाले 'सेलिब्रिटी'

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पालतू जानवरों के लिए खास रेड कार्पेट जैसा सेटअप बनाया गया था. वहां उनके मालिक उन्हें गोद में लेकर पहुंच रहे थे, जबकि कुछ डॉग्स खुद ही स्टाइल में चलते नजर आए. सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान एक छोटे डॉग ने खींचा, जिसने बेहद भारी और ड्रामेटिक ड्रेस पहन रखी थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक में कहा कि उसका लुक कई असली सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा शानदार लग रहा था. कुछ बिल्लियां भी काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दीं. किसी ने ब्रिटिश स्टाइल वाली टोपी पहनी थी, तो कोई रॉयल प्रिंसेस जैसी ड्रेस में नजर आई. वीडियो में पालतू जानवरों को कैमरे के सामने पोज देते और लोगों का ध्यान खींचते देखा जा सकता है.

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यूजर्स बोले- असली शो तो यही है

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने कहा कि इस बार असली मेट गाला यही था. किसी ने लिखा कि 'सेलिब्रिटी फैशन भूल जाओ, अब तो पेट फैशन का जमाना है.' एक और यूजर ने मजाक में कहा कि इन जानवरों का स्टाइल देखकर बड़े-बड़े डिजाइनर भी हैरान हो जाएंगे. वहीं दूसरे ने लिखा कि 'इतनी क्यूट फैशन परेड जिंदगी में पहली बार देखी.' कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो पूरे इंटरनेट का मूड अच्छा कर देने वाला है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि इंसानों से ज्यादा आत्मविश्वास इन पालतू जानवरों में दिख रहा था.

फैशन के साथ दिखा मालिकों का प्यार

वीडियो में साफ नजर आता है कि लोगों ने अपने पालतू जानवरों को तैयार करने में काफी मेहनत की थी. छोटे-छोटे कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज तक हर चीज बेहद खास थी. कई जानवरों के कपड़े मशहूर सेलिब्रिटीज के मेट गाला लुक से प्रेरित बताए जा रहे हैं. यही वजह है कि लोग इनकी तुलना सीधे बड़े फैशन शो से करने लगे. कुछ डॉग्स को तो इतने आराम से कैमरे के सामने चलते देखा गया, जैसे वे सालों से मॉडलिंग कर रहे हों. वहीं कुछ जानवर अपने मालिकों की गोद में आराम से बैठे नजर आए.

दुनिया भर में बढ़ रहा पेट फैशन का ट्रेंड

पिछले कुछ सालों में पेट फैशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. अब लोग अपने पालतू जानवरों के लिए खास कपड़े, जूते और एक्सेसरीज खरीदने लगे हैं. कई जगहों पर पालतू जानवरों के लिए अलग फैशन शो और प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं. भारत समेत दुनिया के कई देशों में पेट फेस्टिवल और फैशन इवेंट काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. लोग अपने डॉग्स और कैट्स को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उन्हें खास तरीके से तैयार करना पसंद करते हैं.

वीडियो देखकर लोगों का दिन बन गया

सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और अपने दोस्तों को टैग कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो देखकर उनका पूरा दिन अच्छा हो गया. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अब अगले साल मेट गाला में इंसानों की जगह पालतू जानवरों को बुलाना चाहिए. वहीं कई लोग इन क्यूट जानवरों की तस्वीरें सेव करके अपने दोस्तों को भेज रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया में रोज नए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन 'पेट गाला' ने लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान लाई है, वही इसे खास बना रही है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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