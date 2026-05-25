Advertisement
trendingNow13228242
Hindi Newsजरा हटके10 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम! फूटा मिडिल क्लास का दर्द, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

10 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम! फूटा मिडिल क्लास का दर्द, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Petrol Diesel Fuel Price Hike Memes Viral: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर एक बार फिर भारी बोझ डाल दिया है. 10 दिनों के अंदर इसके दामों में चौथी बार हुई बढ़ोतरी ने जनता की कमर तोड़ दी है. ऐसे में भारत के लोगों ने इस दर्द को बताने के लिए सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: X/ social media
Image credit: X/ social media

Petrol Diesel Fuel Price Hike Memes Viral: आम आदमी की सुबह अब चाय की चुस्की के साथ कम और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम देखने से ज्यादा हो रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) के संकट के बीच देश में एक बार फिर महंगाई का ऐसा तगड़ा करंट लगा है कि मिडिल क्लास का पूरा बजट ही वेंटिलेटर पर आ गया है. सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को एक और बड़ा झटका देते हुए आज ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है. हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिनों के अंदर यह चौथी बार है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल-डीजल के इन लगातार बढ़ते दामों से परेशान जनता ने अब अपना दर्द बयां करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है और इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. पेट्रोल पंपों पर 100 का नोट देने के बाद मिलने वाले तेल की मात्रा देखकर लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं.

जेब खाली, टंकी आधी!

देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं. पिछले 10 दिनों में तेल कंपनियों ने करीब हर 3-4 दिन में कीमतें बढ़ाकर आम नागरिक की कमर तोड़ दी है. कुल मिलाकर इन 10 दिनों में तेल के दाम कई रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं. पेट्रोल-डीजल का महंगा होना सिर्फ गाड़ी चलाने वाले लोगों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इसका खामियाजा आम जनता भी भुगत रही है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के कारण माल ढुलाई महंगी हो जाती है. इसका नतीजा यह हो रहा है कि बाजार में फल, सब्जियां, दूध और राशन का सामान भी रातों-रात महंगा हो रहा है.

यह भी पढ़ें:- पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े

Add Zee News as a Preferred Source

धीरे-धीरे करके बढ़ाए जा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

अब जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो भारतीय जनता उस पर मीम्स बनाकर हंस रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर इस समय कुछ बेहद अतरंगी मीम्स वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर अजय देवगन के गाने की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि धीरे-धीरे दाम को बढ़ाना है..फिर हद से गुजर जाना है.

वहीं एक अन्य यूजर ने जितने भी गानों में धीमे-धीमे, धीरे-धीरे, होले-होले जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उन सभी की लाइनों को निकालकर मीम बनाया है. उसने चुटकी लेते हुए लिखा है कि धीरे-धीरे करके बढ़ाए जा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम.

अब यही ऑप्शन बचा है

क्रिशा नाम की यूजर ने राजपाल यादव की फिल्म का एक सीन पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरह से हर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं. उसके बाद तो अब यही ऑप्शन बचा है हमारे पास. इस सीन में राजपाल यादव साइकिल की बैकसीट पर कार का दरवाजा लेकर बैठे हुए हैं.

बोस TVK नाम के यूजर ने शिवाजी-द बॉस फिल्म का एक सीन पोस्ट करते हुए लिखा है कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से परेशान होकर गाड़ी बेच दी. इस सीन में रजनीकांत का किरदार अपनी पसंदीदा गाड़ी बेच देता है.

IPL के स्कोर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान

एक यूजर ने बैल पर जा रही गाड़ी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने तो अपना इंतजाम कर लिया, बाकी लोग अपना देख लो.

इस बीच अबदू का एक पुराना मीम टेम्पलेट शेयर करते हुए मीमर ने तंज कसते हुए कहा कि 1-2 रुपये ऐसे बढ़ा रहे हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा.

एक यूजर ने देवदास के गाने में माधुरी दीक्षित की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'मार डाला'.

दर्शित कलसरिया नाम के यूजर ने लिखा है कि भारत में मिडिल क्लास अब आईपीएल के स्कोर से भी ज्यादा पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान दे रहा है.

यह भी पढ़ें:- गणित के पेपर में छात्र ने फॉर्मूले की जगह लिख डालीं शायरियां; पढ़ते ही चकराय टीचर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Petrol Diesel Price Hike MemesPetrol Diesel MemesViral internet memes

Trending news

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?