10 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम! फूटा मिडिल क्लास का दर्द, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Petrol Diesel Fuel Price Hike Memes Viral: आम आदमी की सुबह अब चाय की चुस्की के साथ कम और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम देखने से ज्यादा हो रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) के संकट के बीच देश में एक बार फिर महंगाई का ऐसा तगड़ा करंट लगा है कि मिडिल क्लास का पूरा बजट ही वेंटिलेटर पर आ गया है. सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को एक और बड़ा झटका देते हुए आज ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है. हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिनों के अंदर यह चौथी बार है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल-डीजल के इन लगातार बढ़ते दामों से परेशान जनता ने अब अपना दर्द बयां करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है और इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. पेट्रोल पंपों पर 100 का नोट देने के बाद मिलने वाले तेल की मात्रा देखकर लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं.

जेब खाली, टंकी आधी!

देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं. पिछले 10 दिनों में तेल कंपनियों ने करीब हर 3-4 दिन में कीमतें बढ़ाकर आम नागरिक की कमर तोड़ दी है. कुल मिलाकर इन 10 दिनों में तेल के दाम कई रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं. पेट्रोल-डीजल का महंगा होना सिर्फ गाड़ी चलाने वाले लोगों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इसका खामियाजा आम जनता भी भुगत रही है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के कारण माल ढुलाई महंगी हो जाती है. इसका नतीजा यह हो रहा है कि बाजार में फल, सब्जियां, दूध और राशन का सामान भी रातों-रात महंगा हो रहा है.

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Aj fir se badha diya https://t.co/f7CDufzX3y UmdarTamker (@UmdarTamker) May 25, 2026

धीरे-धीरे करके बढ़ाए जा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

अब जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो भारतीय जनता उस पर मीम्स बनाकर हंस रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर इस समय कुछ बेहद अतरंगी मीम्स वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर अजय देवगन के गाने की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि धीरे-धीरे दाम को बढ़ाना है..फिर हद से गुजर जाना है.

वहीं एक अन्य यूजर ने जितने भी गानों में धीमे-धीमे, धीरे-धीरे, होले-होले जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उन सभी की लाइनों को निकालकर मीम बनाया है. उसने चुटकी लेते हुए लिखा है कि धीरे-धीरे करके बढ़ाए जा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम.

Season 4 of fuel hike dropped today https://t.co/Lm5fJ1Yy4f Sagar (@sagarcasm) May 25, 2026

अब यही ऑप्शन बचा है

क्रिशा नाम की यूजर ने राजपाल यादव की फिल्म का एक सीन पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरह से हर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं. उसके बाद तो अब यही ऑप्शन बचा है हमारे पास. इस सीन में राजपाल यादव साइकिल की बैकसीट पर कार का दरवाजा लेकर बैठे हुए हैं.

Petrol price increased by Rs 2.61 litre and diesel price increased by Rs 2.71 itre. After this news , The leader pic.twitter.com/cRmMIQrzFd Krisha (@KrishaAsiagh) May 25, 2026

बोस TVK नाम के यूजर ने शिवाजी-द बॉस फिल्म का एक सीन पोस्ट करते हुए लिखा है कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से परेशान होकर गाड़ी बेच दी. इस सीन में रजनीकांत का किरदार अपनी पसंदीदा गाड़ी बेच देता है.

Petrol & Diesel Price Increased pic.twitter.com/EGjEueC5og BOSS TVK (@BossTVK) May 25, 2026

IPL के स्कोर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान

एक यूजर ने बैल पर जा रही गाड़ी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने तो अपना इंतजाम कर लिया, बाकी लोग अपना देख लो.

After continuous Increasing Price of Petrol and Diesel. I have booked mine, book yours. pic.twitter.com/foQmkWwqq8 Sumit Raj (@Sumitraj002) May 25, 2026

इस बीच अबदू का एक पुराना मीम टेम्पलेट शेयर करते हुए मीमर ने तंज कसते हुए कहा कि 1-2 रुपये ऐसे बढ़ा रहे हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा.

Ek do rupiya bhada rhe hai jaise kisi ko pata nahi chalega https://t.co/Ke7iIvgIrQ pic.twitter.com/wTL4FdUMPi chiku (@va_nshbaba) May 25, 2026

एक यूजर ने देवदास के गाने में माधुरी दीक्षित की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'मार डाला'.

दर्शित कलसरिया नाम के यूजर ने लिखा है कि भारत में मिडिल क्लास अब आईपीएल के स्कोर से भी ज्यादा पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान दे रहा है.

Middle class Indians now checking fuel prices more often than IPL scores. Petrol 2.61, Diesel 2.71 fourth hike in two weeks.

At this rate, owning a vehicle will soon feel like a luxury subscription service. pic.twitter.com/y7wjBiMT1S Darshit Kalsariya (@Darshit2211_) May 25, 2026

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