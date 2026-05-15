पेट्रोल-डीजल के दाम क्या बढ़े? लोगों को याद आया 'महाभारत' युग, वायरल मीम्स ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Petrol-Diesel Price Hike: भारत में एक बार फिर वैश्विक संकट का असर देखने को मिल रहा है. आज 15 मई 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपये से लेकर 3.25 रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों और गांवों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. जहां एक तरफ लोग इस बढ़ती महंगाई से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेटिजन्स (इंटरनेट यूज करने वाले लोग) ने महाभारत और रामायण के किरदारों और दृश्यों के जरिए कटाक्ष किया है. लोग रथ और हाथी-घोड़ों पर बैठे सैनिकों और राजाओं की सवारी शेयर कर लिख रहे हैं कि अब हम भी ऐसे ही चलेंगे. लोगों द्वारा शेयर की जा रही इन मीम्स को देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

क्यों उछली तेल की कीमतें?

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर भारतीय पंपों पर दिख रहा है. तेल कंपनियों का दावा है कि वे पिछले कई हफ्तों से नुकसान सह रही थीं, जिसे अब कीमतों को बढ़ाकर कवर किया जा रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से कम यात्रा करने और 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर अपनाने की अपील की थी. पीएम ने कहा था कि इस समय हमें विदेशी मुद्रा को बचाने पर फोकस करना चाहिए. लेकिन अब कीमत बढ़ने के बाद लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- सड़क किनारे 'नशे' में झूमने लगा हिरण! गोल-गोल घूमते देख पुलिस भी रह गई दंग; जारी हुआ

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

जैसे ही सुबह मार्केट में खबर फैली कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ ला दी. कोई महाभारत काल को याद करता हुआ रथ से चलने की बात करने लगा, तो किसी को रामायण काल की याद आ गई. एक यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अब लगता है कि इसी से चलने का दिन आ गया है. अगर आप में से भी किसी को यह गाड़ी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो. पूरा स्टॉक आ चुका है. बैलगाड़ियां बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेंगी. अभी बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.

Petrol and Diesel rates Increased, Me right now pic.twitter.com/LFuQS0y9lf Sunil Goriya (@Sunil_Goriya) May 15, 2026

होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये!

एक और यूजर ने रथ से चल रहे मेघनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मेरी सवारी यही होने वाली है. वहीं एक और यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये! तुम्हारे लिए दो बैल खरीदूंगा, और सोफा लगी बैलगाड़ी बनवाऊंगा! फिर तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा. आशुतोष गुप्ता नाम के यूजर के पोस्ट पर लोग खूब मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने EV पर कमेंट करते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धुरंधर फिल्म का गाना लगा हुआ है. लोगों में इस तरह की क्रिएटिविटी देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं.

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को देखते हुए जिसको भी बैलगाड़ी चाहिए संपर्क करे... पूरा स्टॉक आ चुका है बैलगाड़ी का बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेगे अभी बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी... pic.twitter.com/qbERapDXVI Pushpraj sharma (@ThePushprajX) May 15, 2026

वायरल मीम्स की मुख्य कैटेगरी

जैसे ही पेट्रोल के दाम कई शहरों में 100 के करीब या पार पहुंचे, लोगों ने इसे क्रिकेट के 'शतक' से जोड़ दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा के जश्न मनाने वाले फोटो के साथ 'पेट्रोल का शतक' वाले मीम्स की भरमार दिखी. कुछ लोगों ने अल्लू अर्जुन का मशहूर डायलॉग 'मैं झुकेगा नहीं...' को पेट्रोल की कीमतों पर फिट कर दिया और लिखा, 'मैं (दाम) रुकेगा नहीं, साला!'

हंसी के पीछे का दर्द

सोशल मीडिया के ये मीम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जनता का वह मौन विरोध भी हैं, जो वे महंगाई के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं. जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर केवल गाड़ी चलाने वालों पर नहीं, बल्कि दूध, सब्जी और राशन की कीमतों पर भी पड़ता है. ऐसे में लोग मजाक-मजाक में इसका विरोध कर रहे हैं.

EV Owners seeing Diesel and Petrol prices hike after 4 years... pic.twitter.com/xSYaBygATR Dhirendra Singh (@dhiru13) May 15, 2026

यह भी पढ़ें:- लाल आंखें और रूह कंपा देने वाली चीख! भालुओं के 'काल' बने ये रोबोटिक भेड़िये, जानें...