Advertisement
trendingNow13217758
Hindi Newsजरा हटकेपेट्रोल-डीजल के दाम क्या बढ़े? लोगों को याद आया महाभारत युग, वायरल मीम्स ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

पेट्रोल-डीजल के दाम क्या बढ़े? लोगों को याद आया 'महाभारत' युग, वायरल मीम्स ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Petrol Diesel Price Hike Memes: भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने सोशल मीडिया पर मीम्स का 'धर्मयुद्ध' छेड़ दिया है. लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए महाभारत और रामायण काल को याद कर रहे हैं. रथ की सवारी से लेकर साइकिल चलाने तक, इंटरनेट पर ऐसे मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसने महंगाई के गंभीर मुद्दे को भी मजे में बदल दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट्रोल-डीजल के दाम क्या बढ़े? लोगों को याद आया 'महाभारत' युग, वायरल मीम्स ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Petrol-Diesel Price Hike: भारत में एक बार फिर वैश्विक संकट का असर देखने को मिल रहा है. आज 15 मई 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपये से लेकर 3.25 रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों और गांवों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. जहां एक तरफ लोग इस बढ़ती महंगाई से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेटिजन्स (इंटरनेट यूज करने वाले लोग) ने महाभारत और रामायण के किरदारों और दृश्यों के जरिए कटाक्ष किया है. लोग रथ और हाथी-घोड़ों पर बैठे सैनिकों और राजाओं की सवारी शेयर कर लिख रहे हैं कि अब हम भी ऐसे ही चलेंगे. लोगों द्वारा शेयर की जा रही इन मीम्स को देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

क्यों उछली तेल की कीमतें?

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर भारतीय पंपों पर दिख रहा है. तेल कंपनियों का दावा है कि वे पिछले कई हफ्तों से नुकसान सह रही थीं, जिसे अब कीमतों को बढ़ाकर कवर किया जा रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से कम यात्रा करने और 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर अपनाने की अपील की थी. पीएम ने कहा था कि इस समय हमें विदेशी मुद्रा को बचाने पर फोकस करना चाहिए. लेकिन अब कीमत बढ़ने के बाद लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- सड़क किनारे 'नशे' में झूमने लगा हिरण! गोल-गोल घूमते देख पुलिस भी रह गई दंग; जारी हुआ

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

जैसे ही सुबह मार्केट में खबर फैली कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ ला दी. कोई महाभारत काल को याद करता हुआ रथ से चलने की बात करने लगा, तो किसी को रामायण काल की याद आ गई. एक यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अब लगता है कि इसी से चलने का दिन आ गया है. अगर आप में से भी किसी को यह गाड़ी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो. पूरा स्टॉक आ चुका है. बैलगाड़ियां बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेंगी. अभी बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.

होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये!

एक और यूजर ने रथ से चल रहे मेघनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मेरी सवारी यही होने वाली है. वहीं एक और यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये! तुम्हारे लिए दो बैल खरीदूंगा, और सोफा लगी बैलगाड़ी बनवाऊंगा! फिर तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा. आशुतोष गुप्ता नाम के यूजर के पोस्ट पर लोग खूब मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने EV पर कमेंट करते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धुरंधर फिल्म का गाना लगा हुआ है. लोगों में इस तरह की क्रिएटिविटी देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं.

वायरल मीम्स की मुख्य कैटेगरी

जैसे ही पेट्रोल के दाम कई शहरों में 100 के करीब या पार पहुंचे, लोगों ने इसे क्रिकेट के 'शतक' से जोड़ दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा के जश्न मनाने वाले फोटो के साथ 'पेट्रोल का शतक' वाले मीम्स की भरमार दिखी. कुछ लोगों ने अल्लू अर्जुन का मशहूर डायलॉग 'मैं झुकेगा नहीं...' को पेट्रोल की कीमतों पर फिट कर दिया और लिखा, 'मैं (दाम) रुकेगा नहीं, साला!'

हंसी के पीछे का दर्द

सोशल मीडिया के ये मीम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जनता का वह मौन विरोध भी हैं, जो वे महंगाई के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं. जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर केवल गाड़ी चलाने वालों पर नहीं, बल्कि दूध, सब्जी और राशन की कीमतों पर भी पड़ता है. ऐसे में लोग मजाक-मजाक में इसका विरोध कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- लाल आंखें और रूह कंपा देने वाली चीख! भालुओं के 'काल' बने ये रोबोटिक भेड़िये, जानें...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Petrol Diesel Price Hike MemesMahabharat memes on Petrol pricememes on fuel price hike

Trending news

₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा: दुनियाभर की लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा: दुनियाभर की लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
NEET Exam New Date
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
West Bengal news
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक
Narendra Modi news
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक