पेट्रोल-डीजल के दाम क्या बढ़े? लोगों को याद आया 'महाभारत' युग, वायरल मीम्स ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Petrol Diesel Price Hike Memes: भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने सोशल मीडिया पर मीम्स का 'धर्मयुद्ध' छेड़ दिया है. लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए महाभारत और रामायण काल को याद कर रहे हैं. रथ की सवारी से लेकर साइकिल चलाने तक, इंटरनेट पर ऐसे मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसने महंगाई के गंभीर मुद्दे को भी मजे में बदल दिया है.
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Petrol-Diesel Price Hike: भारत में एक बार फिर वैश्विक संकट का असर देखने को मिल रहा है. आज 15 मई 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपये से लेकर 3.25 रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों और गांवों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. जहां एक तरफ लोग इस बढ़ती महंगाई से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेटिजन्स (इंटरनेट यूज करने वाले लोग) ने महाभारत और रामायण के किरदारों और दृश्यों के जरिए कटाक्ष किया है. लोग रथ और हाथी-घोड़ों पर बैठे सैनिकों और राजाओं की सवारी शेयर कर लिख रहे हैं कि अब हम भी ऐसे ही चलेंगे. लोगों द्वारा शेयर की जा रही इन मीम्स को देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर भारतीय पंपों पर दिख रहा है. तेल कंपनियों का दावा है कि वे पिछले कई हफ्तों से नुकसान सह रही थीं, जिसे अब कीमतों को बढ़ाकर कवर किया जा रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से कम यात्रा करने और 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर अपनाने की अपील की थी. पीएम ने कहा था कि इस समय हमें विदेशी मुद्रा को बचाने पर फोकस करना चाहिए. लेकिन अब कीमत बढ़ने के बाद लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं.
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जैसे ही सुबह मार्केट में खबर फैली कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ ला दी. कोई महाभारत काल को याद करता हुआ रथ से चलने की बात करने लगा, तो किसी को रामायण काल की याद आ गई. एक यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अब लगता है कि इसी से चलने का दिन आ गया है. अगर आप में से भी किसी को यह गाड़ी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो. पूरा स्टॉक आ चुका है. बैलगाड़ियां बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेंगी. अभी बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.
Petrol and Diesel rates Increased, Me right now
Sunil Goriya (@Sunil_Goriya) May 15, 2026
एक और यूजर ने रथ से चल रहे मेघनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मेरी सवारी यही होने वाली है. वहीं एक और यूजर ने बैलगाड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये! तुम्हारे लिए दो बैल खरीदूंगा, और सोफा लगी बैलगाड़ी बनवाऊंगा! फिर तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा. आशुतोष गुप्ता नाम के यूजर के पोस्ट पर लोग खूब मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने EV पर कमेंट करते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धुरंधर फिल्म का गाना लगा हुआ है. लोगों में इस तरह की क्रिएटिविटी देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं.
होने दो पेट्रोल डीजल महंगा प्रिये
तुम्हारे लिए दो बैल खरीदूंगा,
और सोफा लगा बैलगाड़ी बनवाउँगा फिर तुम्हे पूरा शहर घुमाऊंगा 130196 pic.twitter.com/XDDLg3LfoJ
Ashutosh Gupta (@ashugupta1460) May 15, 2026
पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को देखते हुए जिसको भी बैलगाड़ी चाहिए संपर्क करे...
पूरा स्टॉक आ चुका है बैलगाड़ी का बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेगे अभी बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी... pic.twitter.com/qbERapDXVI
Pushpraj sharma (@ThePushprajX) May 15, 2026
जैसे ही पेट्रोल के दाम कई शहरों में 100 के करीब या पार पहुंचे, लोगों ने इसे क्रिकेट के 'शतक' से जोड़ दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा के जश्न मनाने वाले फोटो के साथ 'पेट्रोल का शतक' वाले मीम्स की भरमार दिखी. कुछ लोगों ने अल्लू अर्जुन का मशहूर डायलॉग 'मैं झुकेगा नहीं...' को पेट्रोल की कीमतों पर फिट कर दिया और लिखा, 'मैं (दाम) रुकेगा नहीं, साला!'
Petrol and Diesel prices to Middle Class right now
#Diesel #PetrolDieselPrice #Petrol #PriceHike pic.twitter.com/jewTajlB4j
— Gaurav (@grjain) May 15, 2026
सोशल मीडिया के ये मीम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जनता का वह मौन विरोध भी हैं, जो वे महंगाई के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं. जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर केवल गाड़ी चलाने वालों पर नहीं, बल्कि दूध, सब्जी और राशन की कीमतों पर भी पड़ता है. ऐसे में लोग मजाक-मजाक में इसका विरोध कर रहे हैं.
EV Owners seeing Diesel and Petrol prices hike after 4 years... pic.twitter.com/xSYaBygATR
Dhirendra Singh (@dhiru13) May 15, 2026
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