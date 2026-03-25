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ईरान में सिर्फ इतने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल, जानें इजरायल-अमेरिका में कितनी है कीमत

Petrol Price In Iran: भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें 94 रुपये 70 पैसे के इर्द-गिर्द चल रही हैं. इजरायल-यूएस और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर उन देशों में पेट्रोल की कितनी कीमतें हैं. चलिए हम इस खबर के जरिए आपको बताते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:30 AM IST
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ईरान में सिर्फ इतने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल, जानें इजरायल-अमेरिका में कितनी है कीमत

Iran Petrol Price: भारत में दो दिन पहले प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थीं. उसके बाद से ही पेट्रोल भरवाने को लेकर पंप स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. कुछ अफवाहों के चलते लोगों में मन में भय पैदा हो गया कि कुछ ही दिनों में पेट्रोल की किल्लत बढ़ जाएगी. ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों को फुल कराने के लिए ऑयल पंप स्टेशन पहुंच रहे हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में पेट्रोल पंप पर भीड़ देखी जा सकती है. हालांकि, सरकार ने देश में पेट्रोल की कमी को लेकर सीधे नकारा है. फिलहाल, भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें 94 रुपये 70 पैसे के इर्द-गिर्द चल रही हैं. इजरायल-यूएस और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर उन देशों में पेट्रोल की कितनी कीमतें हैं. चलिए हम इस खबर के जरिए आपको बताते हैं.

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इजरायल-यूएस में कितनी है पेट्रोल की कीमत?

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अलजजीरा की खबर के मुताबिक, युद्ध शुरू होने से पहले 23 फरवरी अमेरिका में 0.87 डॉलर प्रति लीटर (81.71 रुपये/लीटर) में पेट्रोल बिक रहा था. वॉर के बाद 11 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस में 16-17 प्रतिशत तक पेट्रोल कीमतों में वृद्धि हो गई और अब यह $1.04 प्रति लीटर (97.68 रुपये/लीटर) में बिक रहा है. वहीं इजरायल की बात करें तो अभी इजरायल में 7.27 इजरायली न्यू शेकेल्स (ILS) यानी 218.52 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है. यह अपडेट ग्लोबल पेट्रोल प्राइस डॉट कॉम के मुताबिक है. वहीं, ईरान की बात करें तो वहां पर लीबिया के बाद सबसे कम कीमतों में पेट्रोल मिल रही है.

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ईरान में किस कीमत पर बिक रहा पेट्रोल?

ग्लोबल पेट्रोल प्राइस रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में 23 मार्च 2026 को 15000 ईरानियन रियाल प्रति लीटर (2.679 रुपये/लीटर) में पेट्रोल बिक रहा है. जबकि लीबिया में सबसे कम कीमत हैं. वहां पर 2.206 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल बिक रहा है. इन कीमतों से पता चलता है कि 28 फरवरी के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद लोगों की जेब ढीली पड़ रही हैं. न सिर्फ पेट्रोल बल्कि कई जगहों पर खान-पान के समानों में महंगाई बढ़ने लगी हैं.सोशल मीडिया पर इस मामले में यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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