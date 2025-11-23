PG की कुक को याद नहीं थी बर्थडे डेट... लड़कियों ने मिलकर क्या किया ऐसा, खुशी के रोक नहीं पाई आंसू?

PG Cook Birthday: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें PG (पेइंग गेस्ट) में रहने वाली लड़कियों के एक समूह ने अपनी कुक का जन्मदिन मनाया. कुक को यह याद भी नहीं था कि उनका जन्मदिन कब होता है. इसलिए लड़कियों ने एक कोई भी दिन चुनकर उसे खास बनाने का फैसला किया, ताकि कुक के लिए एक ऐसी याद बन जाए जिसे वह हमेशा संजोकर रखेंगी.

कमरे में क्या सरप्राइज इंतजार कर रहा था?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर '@dayswithpriyakhi' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. क्लिप में लड़कियां अपनी कुक के लिए एक सजाए गए कमरे में इंतजार करती दिख रही हैं, जहां जन्मदिन का केक भी रखा है. जैसे ही कुक अंदर आती हैं, लड़कियां एक साथ हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देती हैं. कुक की मुस्कान और उनकी आंखों में भर आए खुशी के आंसू बताते हैं कि वह इस खास पल से कितनी खुश हैं, जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए था.

जन्मदिन की तारीख क्यों याद नहीं थी?

वीडियो के कैप्शन में ज़्यादा जानकारी दी गई. उसमें लिखा था, "यह हमारी पीजी कुक हैं, जो हर दिन हमारे पेट को प्यार से भरती हैं. उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका जन्मदिन कब है. इसलिए हमने उनके लिए एक दिन बनाने का फैसला किया." कैप्शन में आगे कहा गया, "एक बेतरतीब दिन प्यार, आभार और एकजुटता के सबसे प्यारे उत्सव में बदल गया. पीजी को सजाने से लेकर हर छोटी चीज प्लान करने तक यह सब उनकी मुस्कान देखने के लिए पूरी तरह से लायक था. क्योंकि कुछ लोगों को जश्न मनाने के लिए किसी तारीख की जरूरत नहीं होती वे बस इसके लायक होते हैं."

तोहफे में क्या-क्या मिला?

एक अन्य अकाउंट @priyakhi_knwr ने कमेंट सेक्शन में सिचुएशन के बारे में बताया. उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने कुक से उनका जन्मदिन पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता. कुक ने बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि उन्हें अपनी जन्मदिन ही याद नहीं है और वह पढ़ भी नहीं सकती हैं. उन्होंने आगे बताया, "तभी मैंने पीजी ग्रुप में सभी लड़कियों के साथ उनका जन्मदिन किसी भी रैंडम दिन मनाने का विचार शेयर किया और सभी लड़कियां तुरंत तैयार हो गईं. हमने हर लड़की से ₹50 का कलेक्शन किया और सजावट, केक और कुछ अच्छे तोहफे एक सूट सेट, एक स्वेटर, मोजे और एक हैंडबैग का इंतजाम किया." कुक का जन्मदिन मीठा करने के लिए पीजी मालकिन आंटी ने जलेबियां लाईं.