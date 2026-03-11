जब सिलेंडर ने दिया धोखा और इंडक्शन बना हीरो! सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार मीम्स

Advertisement
देश के कई हिस्सों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी के बीच इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है. दुकानों और ई-कॉमर्स साइट्स पर बिक्री तेज हुई, वहीं सोशल मीडिया पर #Induction ट्रेंड कर रहा है और लोग इस पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:05 PM IST
देश के कई हिस्सों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरों के बाद बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ती दिखाई दे रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई शहरों में होटल मालिकों से लेकर आम लोग तक अब खाना बनाने के लिए इंडक्शन स्टोव की ओर रुख कर रहे हैं. गैस की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण लोग वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने लगे हैं. यही वजह है कि दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में तेजी देखी जा रही है. कई जगह दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इसकी मांग सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है.

ऑनलाइन मार्केट में क्या दिख रहा है ट्रेंड?

इंडक्शन कुकटॉप की बढ़ती मांग का असर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी साफ दिखाई दे रहा है. Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन दिनों इंडक्शन स्टोव की बिक्री में अचानक उछाल दर्ज किया गया है. कई दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक बड़ी संख्या में इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं और तेजी से ऑर्डर भी कर रहे हैं. खासकर होटल और छोटे रेस्टोरेंट संचालक गैस की कमी से बचने के लिए इंडक्शन को बैकअप विकल्प के तौर पर खरीद रहे हैं. यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी इंडक्शन कुकटॉप की मांग लगातार बढ़ती नजर आ रही है.

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा इंडक्शन?

इंडक्शन स्टोव की बढ़ती चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #Induction हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर पोस्ट कर रहे हैं कि गैस की संभावित कमी के बीच इंडक्शन सबसे आसान और तुरंत मिलने वाला विकल्प बन गया है. वहीं कुछ लोग इस स्थिति को मजेदार अंदाज में भी ले रहे हैं. इंटरनेट पर इंडक्शन को लेकर तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.

मीम्स में कैसे उड़ रहा गैस संकट का मजाक?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स में लोग मजेदार अंदाज में लिख रहे हैं कि “अब घर में इंडक्शन की औकात बढ़ गई है.” कुछ मीम्स में यह भी कहा जा रहा है कि इंडक्शन कंपनियों की तो जैसे लॉटरी लग गई है. वहीं कई यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि इंडक्शन स्टोव बेचने वालों की अब ‘बल्ले-बल्ले’ हो गई है. इन मीम्स के जरिए लोग मौजूदा स्थिति पर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यही वजह है कि गैस की कमी से जुड़ी यह खबर सोशल मीडिया पर मनोरंजन का विषय भी बन गई है.

क्या गैस सप्लाई को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी?

दरअसल भारत जैसे बड़े देश में रसोई गैस और तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है. 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में गैस सप्लाई से जुड़ी खबरें सीधे आम लोगों की रसोई को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि संभावित कमी की खबरों से कई लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में LPG सप्लाई पर कोई बड़ा असर न पड़े.

देश में कितने LPG कनेक्शन हैं?

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 33 करोड़ घरेलू LPG कनेक्शन मौजूद हैं. आम तौर पर एक घर में दो सिलेंडर होते हैं, इसलिए कुल LPG सिलेंडरों की संख्या लगभग 66 करोड़ तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि गैस की सप्लाई से जुड़ी किसी भी खबर का असर सीधे करोड़ों घरों पर पड़ता है. फिलहाल सरकार का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की गई है.

