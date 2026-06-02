9 से 5 की नौकरी, फिर रात में चलाता है बाइक टैक्सी; PhD स्कॉलर के संघर्ष की कहानी सुन भर आएंगी आंखें

PhD Scholar Bike Taxi Driver Viral Story: आज के समय में ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी के बाद थकान की शिकायत करते हैं और आराम करना पसंद करते हैं. लेकिन एक लड़का ऐसा भी है जो ऑफिस की नौकरी खत्म होने के बाद घर नहीं जाता, बल्कि बाइक टैक्सी चलाने निकल पड़ता है. इतना ही नहीं, वह PhD की पढ़ाई भी कर रहा है, अपना खाना खुद बनाता है और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी तैयार करता है. इस लड़के का नाम दीपक पांडेय है, जिसकी कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. एक वायरल वीडियो में उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाई है. वीडियो देखने के बाद कई लोग उसकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उसकी दिनचर्या को देखकर हैरान रह गए.

9 से 5 की नौकरी के बाद शुरू होती है दूसरी पारी

दीपक पांडेय के अनुसार, कुछ साल पहले तक वह भी आम लोगों की तरह नौकरी के बाद खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करता था. ऑफिस से लौटने के बाद उसके पास किसी दूसरे काम के लिए ऊर्जा नहीं बचती थी. लेकिन समय के साथ उसकी सोच बदल गई. उसने खुद को सीमाओं से बाहर निकालने का फैसला किया. नौकरी के साथ-साथ उसने PhD में एडमिशन लिया, बाइक टैक्सी चलाना शुरू किया और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना भी शुरू कर दिया. आज उसका दिन सुबह से लेकर देर रात तक व्यस्त रहता है.

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डर छोड़ते ही बदल गई जिंदगी

दीपक का कहना है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उसने असफलता और लोगों की राय से डरना बंद कर दिया. लंबे समय तक वह नए काम शुरू करने से हिचकिचाता रहा, लेकिन एक समय के बाद उसने जोखिम उठाने का फैसला किया. उसका मानना है कि कई बार इंसान अपनी क्षमता को खुद ही सीमित कर देता है. जब उसने खुद को चुनौती दी, तब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सोच से कहीं ज्यादा काम कर सकता है.

वायरल वीडियो में कही दिल छू लेने वाली बात

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दीपक ने कहा कि 9 से 5 की नौकरी के बाद महसूस होने वाली थकान कई बार सिर्फ एक बहाना होती है. अगर सपने बड़े हों तो इंसान देर रात तक भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकता है. वीडियो के कैप्शन में उसने लिखा कि ऑफिस, बाइक टैक्सी, खाना बनाना और PhD उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं. उसने लोगों से भी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अवसर तलाशने की अपील की.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

दीपक का वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि उसकी कहानी उन्हें प्रेरित कर रही है. एक यूजर ने लिखा कि वह भी नौकरी के साथ बाइक टैक्सी चलाता है और अतिरिक्त कमाई से काफी संतुष्ट है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इतनी मेहनत करने वाले लोगों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. कई लोगों ने दीपक की लगन, समय प्रबंधन और अनुशासन की तारीफ की. लोगों का कहना है कि वह युवाओं के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है.

कुछ लोगों ने जताई चिंता

हालांकि, हर कोई इस दिनचर्या से प्रभावित नहीं दिखा. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने चिंता जताई कि लगातार इतने घंटे काम करना लंबे समय में स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. लोगों का कहना है कि सफलता जरूरी है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कई लोगों ने सुझाव दिया कि मेहनत और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

क्यों बढ़ रहा है साइड हसल का ट्रेंड?

पिछले कुछ वर्षों में भारत के बड़े शहरों में साइड हसल यानी नौकरी के साथ अतिरिक्त काम करने का चलन तेजी से बढ़ा है. बढ़ती महंगाई, अतिरिक्त आय की जरूरत और आर्थिक सुरक्षा की चाहत इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं. कई प्रोफेशनल्स अब नौकरी के अलावा फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, बाइक टैक्सी और दूसरे छोटे व्यवसायों से भी जुड़े हुए हैं. कुछ लोग ज्यादा कमाई के लिए ऐसा करते हैं, जबकि कुछ नए लोगों से मिलने और खुद को व्यस्त रखने के लिए भी ऐसे काम चुनते हैं.

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