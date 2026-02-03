आसमान में मचा हाहाकार... एक साथ खराब हुए प्लेन के 11 टॉयलेट; फ्लाइट अटेंडेंट को हाथों से साफ करनी पड़ी पैसेंजर की गंदगी

हवा में सफर को आमतौर पर आरामदायक और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब उड़ान के बीच हालात काबू से बाहर हो जाएं तो वही सफर डरावना बन जाता है. एक लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब विमान के सभी शौचालय अचानक जवाब दे गए. यात्रियों की परेशानी बढ़ती गई और हालात इतने बिगड़ गए कि केबिन क्रू को खुद सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ी. यह घटना न सिर्फ यात्रियों के लिए असहज थी, बल्कि फ्लाइट स्टाफ के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने विमानन सुरक्षा, कर्मचारियों के अधिकार और आपात निर्णयों पर कई सवाल खड़े कर दिए.

उड़ान के बीच अचानक फेल हुए 11 शौचालय

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना एक 15 घंटे की लंबी उड़ान के दौरान सामने आई. बीच आसमान में अचानक विमान के सभी 11 शौचालय एक साथ खराब हो गए. हालात इसलिए भी गंभीर थे क्योंकि विमान उस वक्त निकटतम वैकल्पिक हवाई अड्डे से करीब छह घंटे दूर था. शौचालय बंद होने से यात्रियों में बेचैनी फैल गई और केबिन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. क्रू ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी इतनी बड़ी थी कि सामान्य उपाय बेअसर साबित हुए. इसी दौरान आपात मार्ग परिवर्तन यानी डायवर्जन पर भी चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार इसे मंजूरी नहीं दी गई.

केबिन क्रू पर पड़ा सबसे भारी बोझ

इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू केबिन स्टाफ की स्थिति थी. क्रू द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखा कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को शौचालय के कटोरे से गंदगी निकालकर पास के सिंक में बहाना पड़ा. आरोप है कि यह काम उनसे एक सुपरवाइजर के निर्देश पर करवाया गया. बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस तरह की सफाई कराना न सिर्फ अमानवीय बल्कि नियमों के खिलाफ भी माना जा रहा है. यात्रियों के सामने यह दृश्य बेहद असहज था, वहीं स्टाफ पर मानसिक दबाव भी साफ दिखा. इसके बावजूद उड़ान को बीच में रोकने का फैसला नहीं लिया गया.

सुरक्षित लैंडिंग, लेकिन सवालों के घेरे में फैसला

हालांकि तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद विमान बिना किसी देरी के सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर उतर गया और यात्रियों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत भी दर्ज नहीं हुई. लेकिन उड़ान के बाद मामला शांत नहीं हुआ. चालक दल ने एयरलाइंस यूनियन को घटना की जानकारी दी, जिसने विमान को डायवर्ट न करने और स्थिति से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए. यूनियन का आरोप है कि इस पूरे मामले में कोई आंतरिक जांच तक नहीं की गई. एयरलाइन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आपात स्थितियों में फैसलों की कीमत अक्सर सबसे पहले स्टाफ और यात्रियों को चुकानी पड़ती है.