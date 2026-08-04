/बकरी बनी परेड की स्टार! ब्रास बैंड के ड्रम और म्यूजिक के बीच करती दिखी कदमताल, VIDEO देखकर लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. इन दिनों फिलीपींस से आया एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक बकरी ने अचानक धार्मिक परेड का हिस्सा बनकर सभी को हैरान कर दिया.
यह घटना फिलीपींस के अगुसान डेल नॉर्टे प्रांत के नासिपिट शहर की बताई जा रही है. यहां सेंट माइकल द आर्केंजल पैरिश की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर एक धार्मिक कार्यक्रम और परेड का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में एक ब्रास बैंड सड़क पर म्यूजिक बजाते हुए आगे बढ़ रहा था. तभी अचानक एक बकरी वहां पहुंच गई और देखते ही देखते वह बैंड के साथ चलने लगी. इसकी वीडियो अब कई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बैंड के सदस्य पूरे जोश के साथ ड्रम और ब्रास इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. आमतौर पर इतनी तेज आवाज सुनकर जानवर डर जाते हैं या वहां से भागने लगते हैं. लेकिन इस बकरी का अंदाज बिल्कुल अलग था. वह आराम से संगीतकारों के बीच चलती रही और ऐसा लग रहा था जैसे वह भी परेड का हिस्सा हो. बकरी के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नजर नहीं आई. वह धीरे-धीरे चलते हुए बैंड के साथ आगे बढ़ती रही. आसपास मौजूद लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस पल को रिकॉर्ड कर लिया.
इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तेजी से वायरल होने लगा. कई अगल-अलग प्लेटफॉर्म्स ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. लोगों ने बकरी के इस अंदाज को देखकर मजेदार कमेंट भी किए हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि शायद बकरी को भी बैंड का म्यूजिक पसंद आ गया और वह खुद परेड में शामिल होने पहुंच गई. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि यह नजारा काफी प्यारा और मजेदार था. जहां एक तरफ लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ एक जानवर ने बिना किसी डर के इस माहौल का हिस्सा बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
सेंट माइकल द आर्केंजल पैरिश की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई यह परेड वैसे तो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा थी, लेकिन इस बकरी की एंट्री ने इसे और भी खास बना दिया. मौजूद लोगों के लिए यह सिर्फ एक परेड नहीं रही, बल्कि ऐसा पल बन गया जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे. कई बार जिंदगी में अचानक होने वाली छोटी घटनाएं ही सबसे ज्यादा खुशी दे जाती हैं. इस घटना ने यह भी दिखाया कि इंसानों के साथ-साथ जानवर भी अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हैं. संगीत, भीड़ और उत्सव के बीच बकरी का शांत अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.
आज के समय में सोशल मीडिया पर कोई भी अनोखी चीज कुछ ही समय में लोगों तक पहुंच जाती है. इस बकरी वाले वीडियो के साथ भी ऐसा ही हुआ. वीडियो देखने वाले लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुछ इसे मजेदार घटना बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जानवरों की मासूमियत का उदाहरण मान रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि बकरी वहां किसी के साथ आई थी या वह अचानक सड़क पर चलते-चलते परेड में शामिल हो गई. लेकिन इतना जरूर है कि उसने कुछ मिनटों के लिए पूरे कार्यक्रम की लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जिंदगी के सबसे यादगार पल अक्सर बिना प्लानिंग के ही सामने आते हैं. एक साधारण धार्मिक परेड में पहुंची बकरी ने अपनी मासूम हरकत से वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी. जहां लोग बड़े-बड़े कार्यक्रमों और खास मौकों को याद रखते हैं, वहीं कई बार ऐसी छोटी और अनोखी घटनाएं दिल में ज्यादा जगह बना लेती हैं. फिलीपींस की इस परेड में बकरी की यह एंट्री भी कुछ ऐसा ही यादगार पल बन गई है.