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बकरी बनी परेड की स्टार! ब्रास बैंड के ड्रम और म्यूजिक के बीच करती दिखी कदमताल, VIDEO देखकर लोग रह गए हैरान

फिलीपींस के नासिपिट शहर में एक धार्मिक परेड के दौरान एक बकरी अचानक ब्रास बैंड के साथ शामिल हो गई. ड्रम और म्यूजिक की तेज आवाज के बीच भी बकरी बिल्कुल शांत रही और कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई. इस अनोखे नजारे को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:24 AM IST
बकरी बनी परेड की स्टार! ब्रास बैंड के ड्रम और म्यूजिक के बीच करती दिखी कदमताल, VIDEO देखकर लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@viral_keedaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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