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मुंह में पाइप दबाकर समंदर में उतरते हैं ये लोग! मौत के कुएं से निकालते हैं चमचमाता सोना; जानें सबसे खौफनाक खदान की हकीकत

Gold Mine Viral Video: फिलीपींस की एक खदान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां सोना निकालने के लिए मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर पानी के अंदर उतरते हैं. यहां ना बड़ी मशीनें हैं और ना ही मॉडर्न सुरक्षा इंतजाम. सिर्फ एक पुराने कम्प्रेसर और प्लास्टिक की पाइप के सहारे मजदूर गहरे पानी में जाकर सोने की तलाश करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:00 AM IST
मुंह में पाइप दबाकर समंदर में उतरते हैं ये लोग! मौत के कुएं से निकालते हैं चमचमाता सोना; जानें सबसे खौफनाक खदान की हकीकत
Image Credit: Image credit: instagram/@fraseraSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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