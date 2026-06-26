फिलीपींस के कुछ इलाकों में सोना निकालने के लिए मजदूर समुद्र, नदियों और पानी से भरे गड्ढों के अंदर उतरते हैं. ये लोग करीब 10 से 40 फीट तक गहराई में जाकर मिट्टी और पत्थरों को खोदते हैं. इनके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और ना ही कोई खास डाइविंग गियर. मजदूर सिर्फ एक प्लास्टिक की पाइप को मुंह में दबाकर रखते हैं, जो ऊपर लगे डीजल कम्प्रेसर से जुड़ी होती है. यही पाइप उन्हें पानी के अंदर सांस लेने के लिए हवा देती है. अंधेरे और गंदे पानी के अंदर उन्हें कुछ साफ दिखाई भी नहीं देता. वे हाथों से मिट्टी और पत्थर हटाते हैं, फिर उसे बैग में भरकर ऊपर भेजते हैं. कई घंटों की मेहनत के बाद कहीं जाकर थोड़ी मात्रा में सोना मिलता है.