Gold Mine Viral Video: सोना हमेशा से दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में शामिल रहा है. लोग इसे खरीदकर अपनी संपत्ति और आने वाले कल को सुरक्षित करते हैं. लेकिन इस चमकदार सोने के पीछे कई लोगों की जिंदगी का संघर्ष छिपा होता है. फिलीपींस की एक ऐसी ही खदान का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं.
वीडियो में कुछ मजदूर पानी के अंदर उतरते नजर आ रहे हैं. ये मजदूर किसी मॉडर्न मशीन या सुरक्षा उपकरण की मदद से नहीं, बल्कि बेहद पुराने और खतरनाक तरीके से सोना निकालते हैं. इस प्रक्रिया को कम्प्रेसर माइनिंग कहा जाता है, जिसे दुनिया की सबसे जोखिम भरी खनन प्रक्रियाओं में गिना जाता है.
फिलीपींस के कुछ इलाकों में सोना निकालने के लिए मजदूर समुद्र, नदियों और पानी से भरे गड्ढों के अंदर उतरते हैं. ये लोग करीब 10 से 40 फीट तक गहराई में जाकर मिट्टी और पत्थरों को खोदते हैं. इनके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और ना ही कोई खास डाइविंग गियर. मजदूर सिर्फ एक प्लास्टिक की पाइप को मुंह में दबाकर रखते हैं, जो ऊपर लगे डीजल कम्प्रेसर से जुड़ी होती है. यही पाइप उन्हें पानी के अंदर सांस लेने के लिए हवा देती है. अंधेरे और गंदे पानी के अंदर उन्हें कुछ साफ दिखाई भी नहीं देता. वे हाथों से मिट्टी और पत्थर हटाते हैं, फिर उसे बैग में भरकर ऊपर भेजते हैं. कई घंटों की मेहनत के बाद कहीं जाकर थोड़ी मात्रा में सोना मिलता है.
इस काम में हर पल मौत का खतरा बना रहता है. अगर पानी के अंदर पाइप मुंह से हट जाए तो मजदूर कुछ ही सेकंड में सांस के लिए तड़प सकता है. इसके अलावा खुदाई के दौरान बनाई गई छोटी-छोटी सुरंगें कभी भी गिर सकती हैं. कई बार जमीन धंसने से मजदूर अंदर फंस जाते हैं. वहीं कुछ मामलों में कम्प्रेसर खराब होने से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. पानी के अंदर लगातार काम करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है. इतना ही नहीं, सोना निकालने की प्रक्रिया में कई जगहों पर मरकरी मतलब पारे का इस्तेमाल भी किया जाता है. यह जहरीला पदार्थ लंबे समय तक शरीर में रहने पर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.
सवाल यह है कि आखिर लोग इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी और रोजगार की कमी है. फिलीपींस दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं. कई गरीब इलाकों में लोगों के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं होता. ऐसे में वे जोखिम उठाकर इस काम में उतर जाते हैं. एक दिन की मेहनत से अगर कुछ ग्राम सोना मिल जाए तो उससे परिवार का खर्च कुछ समय तक चल सकता है. लेकिन इसकी कीमत कई बार उनकी सेहत और जिंदगी से चुकानी पड़ती है.
इस तरह की खदानों में बच्चों के काम करने की खबरें भी सामने आती रही हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलीपींस में छोटे स्तर की सोने की खदानों में बच्चे भी काम करते पाए गए हैं. कुछ साल पहले एक 17 साल के लड़के की पानी के अंदर बनी सुरंग में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी. इसके बावजूद कई इलाकों में लोग मजबूरी के कारण इस खतरनाक काम को जारी रखते हैं.
फिलीपींस सरकार ने साल 2012 में कम्प्रेसर माइनिंग पर रोक लगाने की कोशिश की थी. सरकार का कहना था कि यह तरीका मजदूरों की जान के लिए बेहद खतरनाक है. हालांकि दूर-दराज के इलाकों में आज भी यह काम जारी है. कई स्थानीय व्यापारी इन मजदूरों को पैसे और सामान उपलब्ध कराते हैं और बदले में उनसे सोना लेते हैं. कई सामाजिक संगठन इस प्रथा को खत्म करने और मजदूरों को सुरक्षित रोजगार देने की मांग कर चुके हैं.
हाल ही में वायरल हुए वीडियो ने एक बार फिर लोगों का ध्यान इस खतरनाक काम की तरफ खींचा है. सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि सोने जैसी कीमती चीज पाने के लिए कितने लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं. कई लोगों ने लिखा कि दुनिया में सोने की चमक तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत करने वाले लोगों की मुश्किल जिंदगी बहुत कम लोग समझते हैं. यह खदान सिर्फ सोने की कहानी नहीं बताती, बल्कि उन मजदूरों की मजबूरी भी दिखाती है, जो पेट पालने के लिए मौत के मुंह में उतरने को मजबूर हैं.