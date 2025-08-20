'पत्नी सताए तो हमें बताएं', पतियों के लिए आया 'हेल्पलाइन नंबर'! लोग बोले- 'शादी के बाद काम आएगा'
'पत्नी सताए तो हमें बताएं', पतियों के लिए आया 'हेल्पलाइन नंबर'! लोग बोले- 'शादी के बाद काम आएगा'

Men helpline number viral photo: पति के सताने पर पत्नियों के हक में कई कानून हैं, लेकिन बेचारे पति क्या करें. हालांकि पतियों को भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब पुरुष अधिकार संघर्ष मोर्चा तैयार है. दरअसल इस तरह का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है.  

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:34 PM IST
'पत्नी सताए तो हमें बताएं', पतियों के लिए आया 'हेल्पलाइन नंबर'! लोग बोले- 'शादी के बाद काम आएगा'

Men helpline number viral photo: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता रहता है, जिसे देखकर आप शायद ही अपनी हंसी रोक नहीं पाएं. इस बार एक ऐसे ही अनोखे फोटो ने इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है. इसे देख हर कोई हैरान भी है और इस फोटो ने लोगों को खूब हंसाया भी है. बता दें कि यह तस्वीर एक कार की है, जिस पर लिखा एक मैसेज लोगों का ध्यान खींच रहा है. देखते ही देखते यह फोटो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि लोग अब एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं. वहीं फोटो पर लोगों ने मजाकिया अंदाज में जमकर कमेंट्स किए हैं. 

पतियों के हित में फोटो
सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहा है, वो काफी हंसाने वाला है. दरअसल वायरल फोटो में एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है, जिसके पीछे एक अजीबोगरीब मैसेज लिखा है. दरअसल सबसे ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है, 'पत्नी सताए तो हमें बताएं.' वहीं वायरल फोटो में इस लाइन के ठीक नीचे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और साथ में एक संस्था का नाम भी लिखा है, जो 'पुरुष अधिकार संघर्ष मोर्चा' है. इस फोटो को देखकर लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है. 

लोगों मे किए मजेदार कमेंट्स 
सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. बता दें कि यह वायरल फोटो Jeejaji नाम के एक अकाउंट से इंस्टाग्राम पर 
शेयर किया गया है. जहां यह फोटो देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने मजाक में लिखा- नंबर सेव कर लेता हूं, शादी के बाद काम आएगा. वहीं दूसरे ने लिखा- भाई ये बीवी के सताए हुए होंगे. एक अन्य यूजर ने लिखा-  चलो कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है. इसी तरह वायरल फोटो पर काफी लोग इसी तरह के मजेदार और हंसी-मजाक वाले कमेंट्स कर रहे हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Men helpline number viral photoViral News

