लगातार दो सालों की मेहनत के बाद फोटोग्राफर को मिला काला तेंदुआ, तस्वीर देख रह जाएंगे दंग

Black Leopard Photo: सोशल मीडिया पर काले तेंदुए की एक तस्वीर इन दिनों काफी वायरल हो रही है. यह तस्वीर लोगों को जमकर पसंद आ रही है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फोटोग्राफर लगातार दो सालों की मेहनत के बाद काले तेंदुए की तस्वीर खींच पाया है. इस तस्वीर को देखकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी दंग रह गए हैं. बता दें कि जंगल जीवन को दुनिया के सामने लाने का काम Wildlife photographers ही करते हैं.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक आम फोटोग्राफर की तुलना में काफी भिन्न हाते हैं, क्योंकि जिसे Nature तथा जानवरों से प्यार हो वही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकता है. इसके लिए उसे घने जंगलों में जाकर खूंखार जानवरों को अपने कैमरे में कैद करना होता है. काले तेंदुए (Black Leapord) की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसे कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर को लगातार दो सालों तक मेहनत करनी पड़ी है.

बता दें कि तेंदुआ एक शर्मिला जानवर होता है, इस वजह से वह जल्दी कैमरे के सामने नहीं आता है. इस कारण इस तस्वीर को खींचने के लिए फोटोग्राफर को खूब मेहनत करनी पड़ी. ट्विटर पर काले तेंदुए की इस तस्वीर को @mikeerichards नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. ट्वीट में बताया गया कि फोटो को Anurag Gawande नामक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है.

BLACK LEOPARD

Photographer Anurag Gawande waited for 2 years for the opportunity to capture a rare black leopard on camera as it crossed a road in Tadoba National Park in Maharashtra, India. He commented that under most light conditions you don't see any spots. pic.twitter.com/vO4GiIIf8z

