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Hindi Newsजरा हटकेसुबह 3:50 से रात 10:50 तक का शेड्यूल! इस लड़की की भयंकर पढ़ाई, UPSC टाइमटेबल देखकर हैरान है यूजर्स

सुबह 3:50 से रात 10:50 तक का शेड्यूल! इस लड़की की भयंकर पढ़ाई, UPSC टाइमटेबल देखकर हैरान है यूजर्स

UPSC Aspirant Viral Schedule: सोशल मीडिया पर एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज्योति वर्मा का 18 घंटे का UPSC स्टडी शेड्यूल तेजी से वायरल हो रहा है. सुबह 3:50 बजे जागने से लेकर मरीजों के इलाज और घर के काम के साथ 12 घंटे की पढ़ाई का यह वीडियो इंटरनेट पर बहस छेड़ चुका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:25 AM IST
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सुबह 3:50 से रात 10:50 तक का शेड्यूल! इस लड़की की भयंकर पढ़ाई, UPSC टाइमटेबल देखकर हैरान है यूजर्स

UPSC aspirant Struggle Story: संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. इसे पास करने के लिए लोग दिन-रात एक कर देते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट गए हैं. एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो अपने पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक करने का सपना देख रही है, उसने अपना 18 घंटे का दैनिक रूटीन शेयर किया है. सुबह के 3:50 बजते ही जहां दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, वहां इस लड़की का संघर्ष शुरू हो जाता है.

सुबह 3:53 बजे से शुरू होता है संघर्ष

वायरल वीडियो डॉक्टर ज्योति वर्मा नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट का है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर अपना डेली व्लॉग शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत सुबह 3:53 बजे होती है जब ज्योति सोकर उठती हैं. वह सबसे पहले पानी पीती हैं और बिना समय गंवाए सुबह 4:22 बजे अपने घर की छत पर पढ़ने बैठ जाती हैं. उनकी यह पहली स्टडी शिफ्ट सुबह 6:40 बजे तक यानी करीब ढाई घंटे तक चलती है. इसके बाद वह छोटा सा योग ब्रेक लेती हैं और फिर से अपनी किताबों में डूब जाती हैं.

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घर का काम और मरीजों का इलाज

ज्योति का यह रूटीन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. वह एक कामकाजी महिला हैं और घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं. सुबह करीब 11:00 बजे वह रसोई में जाकर खाना बनाती हैं. इसके साथ ही वह कपड़े सुखाने और बर्तन धोने जैसे घरेलू काम भी पढ़ाई के बीच-बीच में करती हैं. ज्योति पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए शाम को करीब 6:40 बजे वह अपने मरीजों को देखने के लिए घर से बाहर निकलती हैं. मरीजों का इलाज करने के बाद जब वह घर लौटती हैं, तो आराम करने के बजाय फिर से पढ़ने बैठ जाती हैं.

 

 

18 घंटे का नॉन-स्टॉप रूटीन

इस वीडियो में ज्योति ने दिखाया है कि कैसे वह मरीजों की सेवा, रसोई का काम और UPSC के लिए रोजाना 12 घंटे की पढ़ाई को एक साथ मैनेज कर रही हैं. उनका यह थका देने वाला दिन रात को करीब 10:50 बजे खत्म होता है. यानी पूरे 18 घंटे वह बिना रुके लगातार कुछ न कुछ कर रही होती हैं. ज्योति अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नींद और आराम का त्याग कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर दो धड़ों में बंट गए हैं. कई लोग ज्योति के इस कड़े अनुशासन और लगन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भगवान आपकी मेहनत को सफल करे और आप एक ईमानदार अधिकारी बनें. वहीं, कुछ लोग इस रूटीन को देखकर हैरान हैं. एक यूजर ने मजाक में पूछा कि 'दीदी आप कभी ब्रेक भी लेती हो या नहीं'. एक अन्य यूजर ने लिखा कि मुझसे तो अपनी सीट पर आधे घंटे भी ठीक से नहीं बैठा जाता.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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