‘बिन बुलाया मेहमान…’ Flight के अंदर घुस आया कबूतर, जमकर मचाया हंगामा, पकड़ने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग

यह घटना बेंगलुरु-वडोदरा इंडिगो फ्लाइट में टेक-ऑफ से पहले कबूतर के घुसने से हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. यात्री-क्रू उसे पकड़ने में लगे रहे. जिसे देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
Trending Photos
बेंगलुरु से वडोदरा जा रही इंडिगो की एक रूटीन फ्लाइट उस वक्त मनोरंजन का केंद्र बन गई, जब टेक-ऑफ से ठीक पहले एक अनचाहा मेहमान केबिन में दाखिल हो गया. कोई turbulence नहीं, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं. बल्कि एक कबूतर अचानक उड़ते पंखों ने यात्रियों को चौंका भी दिया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया. कुछ देर के लिए केबिन क्रू और यात्री दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश में इधर-उधर भागते दिखे. इस मजेदार घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है और लोग कमेंट्स में जमकर मजे ले रहे हैं.
टेक-ऑफ से पहले फ्लाइट में घुसा कबूतर
बेंगलुरु से वडोदरा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में टेक-ऑफ से कुछ ही मिनट पहले एक कबूतर अचानक अंदर घुस आया. केबिन में मौजूद यात्रियों और क्रू में पलभर के लिए कन्फ्यूजन फैल गया. पक्षी लगातार सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा. कुछ यात्री और क्रू मेंबर उसे पकड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कबूतर गलियारे में तेज़ी से उड़ता रहा. यह पूरा वाकया एक डिजिटल क्रिएटर ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.
वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट
जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आया, लोग मजे लेते नहीं थके. यूजर्स ने हल्के-फुल्के कमेंट्स किए, “अब एक्स्ट्रा वेट का पैसा किससे लेगा इंडिगो?”, “आज भाई ने 900 kmph की स्पीड से उड़ने का फैसला किया.” कई ने मजाक में कहा कि कबूतर अपना “बर्डिंग पास” दिखाना भूल गया था. वीडियो को हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं और लोग इसे मजेदार फ्लाइट मोमेंट बता रहे हैं. यह घटना पूरी तरह मनोरंजक रही और यात्रियों ने भी इसे सहजता से लिया.
सरकार ने दी सख्त गाइडलाइन
यह हल्की-फुल्की घटना ऐसे समय हुई है जब इंडिगो देशभर में कई दिनों की देरी और कैंसिलेशन के बाद ऑपरेशंस को सामान्य करने में लगा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक एयरलाइन अब तक 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर चुकी है और देरी से पहुंचे 3,000 सामान यात्रियों को लौटाए जा चुके हैं. सरकार ने इंडिगो को सभी पेंडिंग रिफंड पूरा करने और खोए हुए बैग्स को 48 घंटे के भीतर ट्रेस कर डिलीवर करने का निर्देश दिया है. इंडिगो ने शनिवार तक फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाकर 1,500 से ज्यादा कर दिए.