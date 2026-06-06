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दो पायलट बेटों ने मां को दिया ऐसा सरप्राइज, खुशी से छलक पड़े आंसू; वायरल पोस्ट ने जीता लोगों का दिल

Pilot Brothers Viral Post: सोशल मीडिया पर इन दिनों पायलट भाइयों की एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी मां को दिए एक प्यारे सरप्राइज के बारे में बताया है. इसमें बताया गया है कि एक बेटे ने मां को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया, तो दूसरे बेटे ने खुद प्लेन उड़ाकर मां को घर पहुंचाया. मां के प्रति दोनों बेटों के इस बेमिसाल प्यार और सरप्राइज को देखकर लाखों लोग भावुक हो गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:05 PM IST
दो पायलट बेटों ने मां को दिया ऐसा सरप्राइज, खुशी से छलक पड़े आंसू; वायरल पोस्ट ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@captain_akshat

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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