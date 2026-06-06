/दो पायलट बेटों ने मां को दिया ऐसा सरप्राइज, खुशी से छलक पड़े आंसू; वायरल पोस्ट ने जीता लोगों का दिल

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इमोशनल रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने लिखा कि किसी भी मां के लिए इससे बड़ा गर्व का पल शायद ही कोई हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि मां की पूरी जिंदगी बच्चों को बेहतर भविष्य देने में गुजर जाती है. जब वही बच्चे इस मुकाम तक पहुंचते हैं, तो उसकी खुशी शब्दों में नहीं बताई जा सकती. दूसरे यूजर ने कहा कि दोनों बेटे अपनी मां की सेवा में खड़े हैं. यह तस्वीर बहुत खूबसूरत संदेश देती है. एक और यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक मां के वर्षों की मेहनत, त्याग और सपनों की कहानी है. कई लोगों ने मां को भाग्यशाली बताया, जबकि कुछ ने लिखा कि यह दृश्य देखकर उनकी भी आंखें नम हो गईं.