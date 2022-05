हवा में बेहोश हुआ पायलट, फिर यात्री ने कुछ यूं कराई लैंडिंग; याद आ जाएगा 'धमाल' का सीन

Viral Video: क्या आपको कॉमेडी फिल्म 'धमाल' (Dhamaal) का वह हंस-हंसकर लोट-पोट कर देने वाला सीन याद है, जब एक नशे में धुत पायलट बेहोश हो जाता है और दो यात्रियों को खुद विमान को उतारना होता है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. कुछ ऐसी ही एक घटना असल जिंदगी में भी देखने को मिली. अमेरिका में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, लेकिन न तो उसका पायलट नशे में था और न ही उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. चलिए जानते हैं कि इस घटना में आखिर क्या हुआ.

यात्री को फ्लाइट उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उस शख्स ने मदद के लिए तत्काल अनुरोध किया, जब एक छोटे विमान का पायलट फ्लोरिडा के अटलांटिक तट से अचानक बीमार पड़ गया, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की मदद से विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में सक्षम था. LiveATC.net वेबसाइट के अनुसार, उस व्यक्ति ने बीते मंगलवार को कहा, 'मुझे यहां एक गंभीर स्थिति मिली. मेरा पायलट बेहोश हो गया. मुझे नहीं पता कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है.' यह वेबसाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ब्रॉडकास्ट और आर्काइव करती है.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.

His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.

Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs

