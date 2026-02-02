पायलट का कमाल या विज्ञान का चमत्कार... आखिर हवा में कैसे उड़ता है हवाई जहाज? जवाब जानकर दिमाग घूम जाएगा

जब भी बचपन में आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखाई देता था तो मन में अपने आप एक हैरानी भरा सवाल उठता था कि इतना भारी-भरकम हवाई जहाज आखिर हवा में कैसे टिका रहता है? नीचे जमीन पर खड़े-खड़े उसे देखते हुए लगता था जैसे कोई जादू हो रहा हो. न पंख फड़फड़ाते हैं, न कोई रस्सी बंधी होती है, फिर भी वह आराम से बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ता चला जाता है. यही जिज्ञासा धीरे-धीरे समझ में बदलती है, जब पता चलता है कि इसके पीछे जादू नहीं, बल्कि हवा की ताकत, पंखों की बनावट और विज्ञान के नियम काम कर रहे होते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से आखिर यह हवा में कैसे उड़ता है?

हवा क्या है? इसमें कितनी ताकत होती है

हवा कोई खाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक पदार्थ है जिसमें वजन होता है. हवा छोटे-छोटे अणुओं से बनी होती है, जो हर वक्त घूमते रहते हैं. इन्हीं अणुओं की वजह से हवा में दबाव बनता है. जब हवा चलती है, तो उसमें धक्का देने और खींचने की ताकत होती है. इसी ताकत से पतंग उड़ती है, गुब्बारे ऊपर जाते हैं और पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं. हवा कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं. उड़ने वाली हर चीज को हवा की जरूरत होती है, क्योंकि बिना हवा के न तो उठान बनता है और न ही संतुलन.

Add Zee News as a Preferred Source

हवा के वजन की खोज और उड़ान की पहली सोच

साल 1640 में वैज्ञानिक एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने साबित किया कि हवा का वजन होता है. उन्होंने पारे पर प्रयोग करते हुए पाया कि हवा उस पर दबाव डालती है. इसी खोज से उड़ान की दिशा में सोच आगे बढ़ी. इसके कुछ साल बाद फ्रांसेस्को लाना ने हवा के वजन के आधार पर एक हवाई जहाज जैसी मशीन की कल्पना की. उन्होंने खोखले गोलाकार ढांचे का डिजाइन बनाया, जिसमें से हवा निकाल दी जाती, ताकि वह हल्का होकर ऊपर उठ सके. हालांकि यह डिजाइन कभी बनाया नहीं गया, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि हवा और वजन का संतुलन उड़ान की नींव है.

गरम हवा, पंख और उठान का खेल

गरम हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है, क्योंकि वह फैल जाती है. यही वजह है कि गरम हवा से भरा गुब्बारा ऊपर उठता है और ठंडा होने पर नीचे आ जाता है. हवाई जहाज में यही सिद्धांत पंखों के जरिए काम करता है. विमान के पंख इस तरह बने होते हैं कि उनके ऊपर से हवा तेज चलती है और नीचे से धीमी. तेज हवा का दबाव कम होता है, जबकि नीचे दबाव ज्यादा रहता है. ऊपर और नीचे के दबाव के फर्क से एक ताकत पैदा होती है, जिसे लिफ्ट कहते हैं. यही लिफ्ट हवाई जहाज को हवा में उठाती है.

न्यूटन के नियम और उड़ान की चार ताकतें

हवाई जहाज की उड़ान को समझने में सर आइजैक न्यूटन के गति के तीन नियम अहम भूमिका निभाते हैं. पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक नहीं चलेगी जब तक उसे धक्का न मिले. दूसरा नियम बताता है कि ज्यादा ताकत से ज्यादा गति मिलती है. तीसरा नियम हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया की बात करता है. उड़ान में चार मुख्य ताकतें काम करती हैं लिफ्ट जो ऊपर उठाती है, वज़न जो नीचे खींचता है, थ्रस्ट जो आगे बढ़ाता है और ड्रैग जो पीछे रोकता है. इन चारों का संतुलन ही सुरक्षित उड़ान बनाता है.

पायलट कैसे संभालता है दिशा

हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ इंजन चलाने का काम नहीं है. पायलट कई कंट्रोल्स के जरिए उड़ान को संभालता है. पंखों पर लगे एलिरॉन रोल को कंट्रोल करते हैं, जिससे जहाज दाएं-बाएं झुकता है. पूंछ पर लगे एलिवेटर पिच को संभालते हैं, यानी जहाज ऊपर जाएगा या नीचे. रडर से यॉ कंट्रोल होता है, जिससे दिशा बदली जाती है. थ्रॉटल से इंजन की ताकत बढ़ाई या घटाई जाती है. जब ये तीनों पिच, रोल और यॉ एक साथ काम करते हैं, तब हवाई जहाज सही दिशा और ऊंचाई पर उड़ता है.

साउंड बैरियर और उड़ान की रफ्तारें

आवाज भी हवा के अणुओं से बनती है और समुद्र तल पर इसकी रफ्तार करीब 760 मील प्रति घंटा होती है. जब कोई विमान इस गति तक पहुंचता है, तो हवा की तरंगें आगे जमा होकर झटका बनाती हैं. इस झटके को तोड़ते समय तेज धमाके जैसी आवाज आती है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं. इसे साउंड बैरियर तोड़ना भी कहा जाता है. उड़ान की अलग-अलग रफ्तारें होती हैं धीमी सामान्य उड़ान, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक. जैसे-जैसे रफ्तार बढ़ती है, तकनीक और सामग्री भी ज्यादा मजबूत और हल्की होती जाती है.